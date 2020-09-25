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№ 105 от 25 сентября 2020

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«Подарили мне дополнительные 15-20 часов жизни»: Навальный поблагодарил пилотов, экстренно посадивших самолет в Омске

Общество1 360

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Политик Алексей Навальный поблагодарил врачей омского аэропорта и пилотов, которые 20 августа приняли решение экстренно посадить самолет, когда оппозиционеру стало плохо на борту. Он посвятил им пост в своем инстаграме.

Скриншот страницы Навального в Instagram

«Во-первых, пилоты быстро посадили самолет в Омске, несмотря на объявленное "минирование" аэропорта. Во-вторых, пришедшие сотрудники медслужбы аэропорта и приехавший за ними реанимобиль не говорили никакого вранья про диабет и тд, а сразу четко сказали: "это токсическое отравление", — и зафигачили мне дозу атропина», — написал политик.

Оппозиционер предположил, если бы не решение пилотов, то уже через час он продолжил бы «путешествие в черном пластиковом пакете на последнем ряду кресел, наводя ужас на пассажиров, идущих в туалет».

«Я испытываю такую огромную благодарность такому большому количеству людей, что вы еще устанете читать посты на эту тему [...]Спасибо вам, неизвестные добрые друзья. Вы хорошие люди», — заключил Навальный.

Спустя две недели после госпитализации политика в омскую больницу скорой помощи «Русская служба Би-би-си» восстановила хронологию происходящего во время того полета. После того, как политику стало плохо, бортпроводники пытались помощь Навальному своими силами, а затем доложили о происходящем командиру экипажа, который и принял решение экстренно приземлиться в Омске. До самой посадки политика поддерживала оказавшаяся в самолете медсестра — она уговаривала его дышать. После приземления оппозиционера встретила бригада медиков здравпункта аэропорта.

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Теги:
отравление, навальный
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