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Беларусь: протестующий умер после акта самосожжения

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№ 105 от 25 сентября 2020

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В Челябинской области 90-летнюю пенсионерку задержали по подозрению в сбыте крупной партии героина

Общество1

Иван Жилинспецкор

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Сотрудники полиции города Миасса задержали 90-летнюю местную жительницу. Ее подозревают в продаже 13 граммов героина. Об этом сообщает Znak.com.

«Пожилую женщину задержали при сбыте крупной партии героина в ходе ОРМ "Наблюдение". Наркотическое средство изъято в ходе личного досмотра», — заявил заместитель прокурора города Сергей Сенин.

В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков  в крупном размере ( ч. 4 ст. 228.1 УК)

Следствие намерено ходатайствовать об избрании для нее меры пресечения в виде домашнего ареста: в силу возраста отправить женщину в СИЗО нельзя. Следователи также не исключают, что бабушку могли просто использовать в преступной цепочке без ее ведома. Сама она своей вины не признает. 90-летней пенсионерке может грозить от 10 до 20 лет лишения свободы.

Теги:
sn, пенсионеры, наркотики

Ким Чен Ын извинился за убитого в КНДР чиновника из Южной Кореи 

Общество557

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Лидер КНДР Ким Чен Ын извинился перед Сеулом за убитого на границе южнокорейского чиновника. Его слова приводит Associated Press.

«Товарищ Ким Чен Ын очень сожалеет о том, что разочаровал президента Мун Чжэ Ина и других южнокорейцев в связи с сомнительным инцидентом», — говорится в послании северокорейского лидера.

Накануне министерство обороны Южной Кореи объявило, что военные КНДР застрелили сотрудника департамента рыболовства, а затем сожгли его тело. Чиновник пропал из патрульного катера и позже был обнаружен в северокорейских водах. В Сеуле назвали случившееся «зверским актом» и потребовали наказать виновных.

Минобороны предположило, что госслужащего убили в рамках борьбы с коронавирусом: с начала распространения инфекции в стране был введен полный запрет на въезд и выезд, а власти, по данным ВВС, допускали возможность стрельбы на поражение в случае попытки проникнуть в КНДР.

Теги:
sn, пандемия, убийство, кндр
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