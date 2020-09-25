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№ 105 от 25 сентября 2020Читать номер
В Челябинской области 90-летнюю пенсионерку задержали по подозрению в сбыте крупной партии героина
Иван Жилинспецкор
Сотрудники полиции города Миасса задержали 90-летнюю местную жительницу. Ее подозревают в продаже 13 граммов героина. Об этом сообщает Znak.com.
«Пожилую женщину задержали при сбыте крупной партии героина в ходе ОРМ "Наблюдение". Наркотическое средство изъято в ходе личного досмотра», — заявил заместитель прокурора города Сергей Сенин.
В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков в крупном размере ( ч. 4 ст. 228.1 УК)
Следствие намерено ходатайствовать об избрании для нее меры пресечения в виде домашнего ареста: в силу возраста отправить женщину в СИЗО нельзя. Следователи также не исключают, что бабушку могли просто использовать в преступной цепочке без ее ведома. Сама она своей вины не признает. 90-летней пенсионерке может грозить от 10 до 20 лет лишения свободы.
Теги:sn, пенсионеры, наркотики
Ким Чен Ын извинился за убитого в КНДР чиновника из Южной Кореи
Лидер КНДР Ким Чен Ын извинился перед Сеулом за убитого на границе южнокорейского чиновника. Его слова приводит Associated Press.
«Товарищ Ким Чен Ын очень сожалеет о том, что разочаровал президента Мун Чжэ Ина и других южнокорейцев в связи с сомнительным инцидентом», — говорится в послании северокорейского лидера.
Накануне министерство обороны Южной Кореи объявило, что военные КНДР застрелили сотрудника департамента рыболовства, а затем сожгли его тело. Чиновник пропал из патрульного катера и позже был обнаружен в северокорейских водах. В Сеуле назвали случившееся «зверским актом» и потребовали наказать виновных.
Минобороны предположило, что госслужащего убили в рамках борьбы с коронавирусом: с начала распространения инфекции в стране был введен полный запрет на въезд и выезд, а власти, по данным ВВС, допускали возможность стрельбы на поражение в случае попытки проникнуть в КНДР.