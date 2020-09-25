В Челябинской области 90-летнюю пенсионерку задержали по подозрению в сбыте крупной партии героина

Лидер КНДР Ким Чен Ын извинился перед Сеулом за убитого на границе южнокорейского чиновника. Его слова приводит Associated Press.

«Товарищ Ким Чен Ын очень сожалеет о том, что разочаровал президента Мун Чжэ Ина и других южнокорейцев в связи с сомнительным инцидентом», — говорится в послании северокорейского лидера.

Накануне министерство обороны Южной Кореи объявило, что военные КНДР застрелили сотрудника департамента рыболовства, а затем сожгли его тело. Чиновник пропал из патрульного катера и позже был обнаружен в северокорейских водах. В Сеуле назвали случившееся «зверским актом» и потребовали наказать виновных.

Минобороны предположило, что госслужащего убили в рамках борьбы с коронавирусом: с начала распространения инфекции в стране был введен полный запрет на въезд и выезд, а власти, по данным ВВС, допускали возможность стрельбы на поражение в случае попытки проникнуть в КНДР.