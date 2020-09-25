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Беларусь: протестующий умер после акта самосожжения

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№ 105 от 25 сентября 2020

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Ким Чен Ын извинился за убитого в КНДР чиновника из Южной Кореи 

Общество270

270
 

Лидер КНДР Ким Чен Ын извинился перед Сеулом за убитого на границе южнокорейского чиновника. Его слова приводит Associated Press.

«Товарищ Ким Чен Ын очень сожалеет о том, что разочаровал президента Мун Чжэ Ина и других южнокорейцев в связи с сомнительным инцидентом», — говорится в послании северокорейского лидера.

Накануне министерство обороны Южной Кореи объявило, что военные КНДР застрелили сотрудника департамента рыболовства, а затем сожгли его тело. Чиновник пропал из патрульного катера и позже был обнаружен в северокорейских водах. В Сеуле назвали случившееся «зверским актом» и потребовали наказать виновных.

Минобороны предположило, что госслужащего убили в рамках борьбы с коронавирусом: с начала распространения инфекции в стране был введен полный запрет на въезд и выезд, а власти, по данным ВВС, допускали возможность стрельбы на поражение в случае попытки проникнуть в КНДР.

Теги:
sn, пандемия, убийство, кндр

В России впервые с конца июня выявили более 7 тысяч новых случаев COVID-19

Общество1 117

1 117
 

За последние сутки российские врачи выявили 7 212 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Москве суточный прирост сегодня составил уже 1560 человек — это максимум с 9 июня. В северной столице выявили еще 224 новых случая заболевания, в Подмосковье — 208. Следом по числу новых заразившихся идут Ростовская (+187) и Нижегородская области (+168).

За последний день в результате заражения еще 108 пациентов скончались, из них 19 – в Санкт-Петербурге, 14 — в Москве. Таким образом, общее число умерших в России с начала пандемии превысило 20 тысяч.

На фоне роста числа заболевших московские власти рекомендовали жителям города старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями не покидать свои дома без особой необходимости. Мэр Сергей Собянин также попросил столичные предприятия перевести как можно больше своих сотрудников на удаленный режим работы.

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Теги:
sn, коронавирус, россия, пандемия
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