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№ 105 от 25 сентября 2020Читать номер
Ким Чен Ын извинился за убитого в КНДР чиновника из Южной Кореи
Лидер КНДР Ким Чен Ын извинился перед Сеулом за убитого на границе южнокорейского чиновника. Его слова приводит Associated Press.
«Товарищ Ким Чен Ын очень сожалеет о том, что разочаровал президента Мун Чжэ Ина и других южнокорейцев в связи с сомнительным инцидентом», — говорится в послании северокорейского лидера.
Накануне министерство обороны Южной Кореи объявило, что военные КНДР застрелили сотрудника департамента рыболовства, а затем сожгли его тело. Чиновник пропал из патрульного катера и позже был обнаружен в северокорейских водах. В Сеуле назвали случившееся «зверским актом» и потребовали наказать виновных.
Минобороны предположило, что госслужащего убили в рамках борьбы с коронавирусом: с начала распространения инфекции в стране был введен полный запрет на въезд и выезд, а власти, по данным ВВС, допускали возможность стрельбы на поражение в случае попытки проникнуть в КНДР.
В России впервые с конца июня выявили более 7 тысяч новых случаев COVID-19
За последние сутки российские врачи выявили 7 212 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
В Москве суточный прирост сегодня составил уже 1560 человек — это максимум с 9 июня. В северной столице выявили еще 224 новых случая заболевания, в Подмосковье — 208. Следом по числу новых заразившихся идут Ростовская (+187) и Нижегородская области (+168).
За последний день в результате заражения еще 108 пациентов скончались, из них 19 – в Санкт-Петербурге, 14 — в Москве. Таким образом, общее число умерших в России с начала пандемии превысило 20 тысяч.
На фоне роста числа заболевших московские власти рекомендовали жителям города старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями не покидать свои дома без особой необходимости. Мэр Сергей Собянин также попросил столичные предприятия перевести как можно больше своих сотрудников на удаленный режим работы.
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