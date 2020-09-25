Материалы
Рубрики
Темы
- Приемный покой. Спецпроект о врачах, сражавшихся с COVID-194 материала
- Главные тексты недели4 материала
- Беларусь. Письма в поддержку протестующих4 материала
Свежий выпуск
№ 105 от 25 сентября 2020Читать номер
В России впервые с конца июня выявили более 7 тысяч новых случаев COVID-19
За последние сутки российские врачи выявили 7 212 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
В Москве суточный прирост сегодня составил уже 1560 человек — это максимум с 9 июня. В северной столице выявили еще 224 новых случая заболевания, в Подмосковье — 208. Следом по числу новых заразившихся идут Ростовская (+187) и Нижегородская области (+168).
За последний день в результате заражения еще 108 пациентов скончались, из них 19 – в Санкт-Петербурге, 14 — в Москве. Таким образом, общее число умерших в России с начала пандемии превысило 20 тысяч.
На фоне роста числа заболевших московские власти рекомендовали жителям города старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями не покидать свои дома без особой необходимости. Мэр Сергей Собянин также попросил столичные предприятия перевести как можно больше своих сотрудников на удаленный режим работы.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных