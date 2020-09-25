В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Макрона c Путиным о Навальном 

В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора президента Франции Эмманюэля Макрона c Владимиром Путиным, в ходе которого, по данным издания Le Monde, российский лидер назвал политика Алексея Навального «простым смутьяном из интернета». Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Франции.

«Любая утечка внутренних конфиденциальных документов недопустима. По этой причине мы воздерживаемся от комментариев. Ведется расследование», — заявили представители МИД.

Стоит отметить, что во французском внешнеполитическом ведомстве не стали опровергать представленные в публикации факты. Там лишь отметили, что Макрон хотел установить с Россией диалог «в духе откровенности и требовательности», который призван урегулировать все вопросы и в том числе те, которые касаются безопасности.

Несколько дней назад Le Monde рассказала подробности диалога Макрона и Путина, в ходе которого французский президент попросил коллегу объяснить, почему в России до сих пор не расследуют отравление Алексея Навального. В ответ, утверждает издание, Владимир Путин стал «множить притворные доводы» и предположил, что политик отравил себя сам. Информацию газета получила от неназванного источника.

Напомним, Навальному стало плохо на борту самолета Томск-Москва 20 августа, из-за чего лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Впоследствии политика перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Правительство ФРГ заявило, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».