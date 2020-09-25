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№ 105 от 25 сентября 2020

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«Бавария» завоевала Суперкубок УЕФА, обыграв «Севилью»

Спорт1 802

1 802
 

Немецкий футбольный клуб «Бавария» обыграл испанскую «Севилью» и стал обладателем Суперкубка УЕФА. Встреча, проходившая в Будапеште на «Пушкаш-Арене», завершилась со счетом 2:1.

Счет долгое время был 1:1, его на 13-й минуте матча открыл Лукас Окампос из «Севильи». Следующий гол в составе победителей забил Леон Горецка, а решающий мяч в ворота испанской команды на 104-й минуте отправил Хави Мартинес.

«Бавария» получает Суперкубок второй раз за свою историю: этот трофей клуб впервые завоевал в 2006 году. В этом году мюнхенский клуб также выиграл Лигу Чемпионов.

Встреча «Баварии» с «Севильей» стала одним из первых матчей под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), на который допустили болельщиков. Среди них было много медработников — в рамках кампании «Спасибо» УЕФА позвал на стадион около 500 венгерских врачей и медсестер.

Теги:
sn, бавария, уефа, футбол

Мэр Москвы объявил о новых ограничительных мерах из-за коронавируса

Общество4 798

4 798
 

На фоне роста числа случаев заражения коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин попросил пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями не выходить на улицу без особой необходимости. Подобные рекомендации содержатся в обновленном указе столичного градоначальника.

С понедельника работающим пенсионерам рекомендовано трудиться из дома или, если такой возможности нет, взять отпуск.

Кроме того, городские власти обратились и к руководителям предприятий: они попросили перевести как можно больше сотрудников на удаленный режим и строго соблюдать меры предосторожности на рабочих местах.

Вчера в Москве впервые с 23 июня выявили больше тысячи новых случаев заражения коронавирусом. С начала сентября число заболевших растет: если в конце августа число ежедневно выявляемых случаев не превышало 5 тысяч, то уже сейчас в сутки регистрируют более 6 тысяч заразившихся.

На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки сотрудники Роспотребнадзора стали тщательнее следить за соблюдением масочного режима в транспорте и магазинах: накануне за нарушения были закрыты несколько магазинов «Перекресток» и «Магнолия», а сегодня оперштаб сообщил о том, что за пренебрежение санитарными правилами власти оштрафовали столичный ЦУМ более чем на миллион рублей.

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Теги:
sn, ограничения, пандемия, собянин
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