«Бавария» завоевала Суперкубок УЕФА, обыграв «Севилью»

Немецкий футбольный клуб «Бавария» обыграл испанскую «Севилью» и стал обладателем Суперкубка УЕФА. Встреча, проходившая в Будапеште на «Пушкаш-Арене», завершилась со счетом 2:1.

Счет долгое время был 1:1, его на 13-й минуте матча открыл Лукас Окампос из «Севильи». Следующий гол в составе победителей забил Леон Горецка, а решающий мяч в ворота испанской команды на 104-й минуте отправил Хави Мартинес.

«Бавария» получает Суперкубок второй раз за свою историю: этот трофей клуб впервые завоевал в 2006 году. В этом году мюнхенский клуб также выиграл Лигу Чемпионов.

Встреча «Баварии» с «Севильей» стала одним из первых матчей под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), на который допустили болельщиков. Среди них было много медработников — в рамках кампании «Спасибо» УЕФА позвал на стадион около 500 венгерских врачей и медсестер.