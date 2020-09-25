Мэр Москвы объявил о новых ограничительных мерах из-за коронавируса

На фоне роста числа случаев заражения коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин попросил пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями не выходить на улицу без особой необходимости. Подобные рекомендации содержатся в обновленном указе столичного градоначальника.

С понедельника работающим пенсионерам рекомендовано трудиться из дома или, если такой возможности нет, взять отпуск.

Кроме того, городские власти обратились и к руководителям предприятий: они попросили перевести как можно больше сотрудников на удаленный режим и строго соблюдать меры предосторожности на рабочих местах.

Вчера в Москве впервые с 23 июня выявили больше тысячи новых случаев заражения коронавирусом. С начала сентября число заболевших растет: если в конце августа число ежедневно выявляемых случаев не превышало 5 тысяч, то уже сейчас в сутки регистрируют более 6 тысяч заразившихся.

На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки сотрудники Роспотребнадзора стали тщательнее следить за соблюдением масочного режима в транспорте и магазинах: накануне за нарушения были закрыты несколько магазинов «Перекресток» и «Магнолия», а сегодня оперштаб сообщил о том, что за пренебрежение санитарными правилами власти оштрафовали столичный ЦУМ более чем на миллион рублей.