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№ 105 от 25 сентября 2020

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Мэр Москвы объявил о новых ограничительных мерах из-за коронавируса

Общество2 194

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На фоне роста числа случаев заражения коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин попросил пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями не выходить на улицу без особой необходимости. Подобные рекомендации содержатся в обновленном указе столичного градоначальника.

С понедельника работающим пенсионерам рекомендовано трудиться из дома или, если такой возможности нет, взять отпуск.

Кроме того, городские власти обратились и к руководителям предприятий: они попросили перевести как можно больше сотрудников на удаленный режим и строго соблюдать меры предосторожности на рабочих местах.

Вчера в Москве впервые с 23 июня выявили больше тысячи новых случаев заражения коронавирусом. С начала сентября число заболевших растет: если в конце августа число ежедневно выявляемых случаев не превышало 5 тысяч, то уже сейчас в сутки регистрируют более 6 тысяч заразившихся.

На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки сотрудники Роспотребнадзора стали тщательнее следить за соблюдением масочного режима в транспорте и магазинах: накануне за нарушения были закрыты несколько магазинов «Перекресток» и «Магнолия», а сегодня оперштаб сообщил о том, что за пренебрежение санитарными правилами власти оштрафовали столичный ЦУМ более чем на миллион рублей.

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Теги:
sn, ограничения, пандемия, собянин
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