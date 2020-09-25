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№ 105 от 25 сентября 2020Читать номер
Что произошло за ночь 25 сентября. Коротко
«Новая газета»редакция
- «Бавария» завоевала Суперкубок УЕФА, обыграв «Севилью». Встреча, которая проходила в Будапеште, завершилась со счетом 2:1. Решающий гол на 104-й минуте забил Хави Мартинес.
- Американские сенаторы предложили ввести санкции против российских чиновников на фоне отравления Навального. Это следует из заявления сенатора Криса Кунса. Конгрессмены пока что не представили список лиц, которых коснутся ограничения: запрет на въезд в страну и заморозка активов.
- За последние сутки в Москве еще 14 человек скончались из-за коронавируса. Общее число умерших в столице достигло 5129. По всей стране с начала пандемии инфекция унесла почти 20 тысяч жизней.
- В Париже начали расследовать утечку в Le Monde разговора Макрона c Путиным. В ходе этой беседы, по данным французской газеты, российский лидер назвал политика Алексея Навального «простым смутьяном из интернета» и предположил, что тот сам мог выпить яд. Стоит отметить, что во французском министерстве иностранных дел не стали опровергать представленные в публикации факты.
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Минздрав ответил на публикацию «Новой» о невыплатах медикам «коронавирусных» надбавок. Часть медиков получат выплаты
Иван Жилинспецкор
Министерство здравоохранения провело проверку выплат «коронавирусных» надбавок медицинским работникам, героям публикации «Новой газеты» «Бунт в ожидании второй волны». В ведомстве сообщили, что жалоба фельдшера скорой помощи Глазова Татьяны Лыходид на неполучение выплат признана обоснованной.
«Проверка с привлечением инспекции по труду определила справедливость требований медицинского работника, и в ближайшее время он получит все положенные ему выплаты», — заявили в ведомстве.
Татьяна Лыходид рассказала «Новой газете», что сотрудникам скорой помощи в Глазове не платят надбавок, установленных 415-м постановлением Правительства РФ, а по другому — 484-му постановлению — платят не всегда полную сумму: бывает и 50%, и 25%.
• Постановление правительства РФ № 415 устанавливает дополнительные ежемесячные выплаты для медицинского персонала: от 20% (для фельдшеров по приему вызовов скорой помощи) до 100% (для врачей, работающих в специализированных стационарах) от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе.
• Постановление № 484 устанавливает выплаты от 25 000 до 80 000 рублей за непосредственную работу с коронавирусными пациентами в стационарных условиях и от 25 000 до 50 000 — для скорой помощи.
В то же время жалобы другой героини публикации, врача-оториноларинголога Ярославы Чистяковой из Кандалакши, в министерстве здравоохранения сочли необоснованными.
«Речь идет о работнике, который за все время работы только однократно столкнулся с пациентом с коронавирусом. Работнику были произведены все положенные выплаты и разъяснен порядок их начисления».
Ярослава Чистякова в ходе подготовки материала и сама не отрицала, что знает только об одном пациенте с подтвержденным коронавирусом. При этом, по словам врача, ей самой пришлось уточнять, подтвердился ли диагноз: ковидные госпитали не отчитываются перед работниками поликлиник о том, что у тех на приеме был пациент с коронавирусом. Оториноларинголог также отметила, что никто не знает, сколько на приеме в поликлинике могло быть бессимптомных коронавирусных больных.
Профсоюз медработников «Действие» с 27 сентября по 5 октября проведет в ряде городов России протестные акции «Заплатите за COVID». По словам представителей профсоюза, многие медицинские работники до сих пор не получают обещанных президентом и другими чиновниками «коронавирусных» надбавок. Кроме того, медики сталкиваются с трудностями при получении страховых выплат, положенных в случае заражения коронавирусом.
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