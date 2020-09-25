Что произошло за ночь 25 сентября. Коротко

Министерство здравоохранения провело проверку выплат «коронавирусных» надбавок медицинским работникам, героям публикации «Новой газеты» «Бунт в ожидании второй волны». В ведомстве сообщили, что жалоба фельдшера скорой помощи Глазова Татьяны Лыходид на неполучение выплат признана обоснованной.

«Проверка с привлечением инспекции по труду определила справедливость требований медицинского работника, и в ближайшее время он получит все положенные ему выплаты», — заявили в ведомстве.

Татьяна Лыходид рассказала «Новой газете», что сотрудникам скорой помощи в Глазове не платят надбавок, установленных 415-м постановлением Правительства РФ, а по другому — 484-му постановлению — платят не всегда полную сумму: бывает и 50%, и 25%.

• Постановление правительства РФ № 415 устанавливает дополнительные ежемесячные выплаты для медицинского персонала: от 20% (для фельдшеров по приему вызовов скорой помощи) до 100% (для врачей, работающих в специализированных стационарах) от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе.

• Постановление № 484 устанавливает выплаты от 25 000 до 80 000 рублей за непосредственную работу с коронавирусными пациентами в стационарных условиях и от 25 000 до 50 000 — для скорой помощи.

В то же время жалобы другой героини публикации, врача-оториноларинголога Ярославы Чистяковой из Кандалакши, в министерстве здравоохранения сочли необоснованными.

«Речь идет о работнике, который за все время работы только однократно столкнулся с пациентом с коронавирусом. Работнику были произведены все положенные выплаты и разъяснен порядок их начисления».

Ярослава Чистякова в ходе подготовки материала и сама не отрицала, что знает только об одном пациенте с подтвержденным коронавирусом. При этом, по словам врача, ей самой пришлось уточнять, подтвердился ли диагноз: ковидные госпитали не отчитываются перед работниками поликлиник о том, что у тех на приеме был пациент с коронавирусом. Оториноларинголог также отметила, что никто не знает, сколько на приеме в поликлинике могло быть бессимптомных коронавирусных больных.

Профсоюз медработников «Действие» с 27 сентября по 5 октября проведет в ряде городов России протестные акции «Заплатите за COVID». По словам представителей профсоюза, многие медицинские работники до сих пор не получают обещанных президентом и другими чиновниками «коронавирусных» надбавок. Кроме того, медики сталкиваются с трудностями при получении страховых выплат, положенных в случае заражения коронавирусом.