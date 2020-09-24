FT: Майклу Калви не разрешили снять с ноги электронный браслет для проведения МРТ опухоли

Основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, который находится под домашним арестом, не позволили снять с ноги браслет для проведения МРТ раковой опухоли. Об этом сообщает Financial Times.

Из-за этого врачи удаляли новообразование менее прогрессивным методом, и Калви пришлось проходить еще один курс лучевой терапии.

Ранее суд отказался смягчать условия домашнего ареста, несмотря на заявления бизнесмена о наличие у него злокачественной опухоли бедра. Адвокаты подавали апелляционную жалобу и указывали, что суд нарушил принципы гуманности по отношению к Калви.

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В феврале 2019 года СК возбудил уголовное дело против Калви и шести его партнеров по заявлению члена совета директоров и акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова. Он заявил о хищении 2,5 миллиардов рублей в 2015 году у «Восточного», который был под контролем фонда Baring Vostok. Сначала фигурантов обвиняли в мошенничестве, но потом переквалифицировали обвинение на статью о растрате в особо крупном размере.