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Протесты в Беларуси. Правозащитники сообщают о 259 задержанных после инаугурации Лукашенко

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№ 104 от 23 сентября 2020

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FT: Майклу Калви не разрешили снять с ноги электронный браслет для проведения МРТ опухоли

Общество1

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Основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, который находится под домашним арестом, не позволили снять с ноги браслет для проведения МРТ раковой опухоли. Об этом сообщает Financial Times.

Из-за этого врачи удаляли новообразование менее прогрессивным методом, и Калви пришлось проходить еще один курс лучевой терапии.

Ранее суд отказался смягчать условия домашнего ареста, несмотря на заявления бизнесмена о наличие у него злокачественной опухоли бедра. Адвокаты подавали апелляционную жалобу и указывали, что суд нарушил принципы гуманности по отношению к Калви.

В феврале 2019 года СК возбудил уголовное дело против Калви и шести его партнеров по заявлению члена совета директоров и акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова. Он заявил о хищении 2,5 миллиардов рублей в 2015 году у «Восточного», который был под контролем фонда Baring Vostok. Сначала фигурантов обвиняли в мошенничестве, но потом переквалифицировали обвинение на статью о растрате в особо крупном размере.

Теги:
уголовное дело, baring vostok, калви

Новый замглавы Ялты осудил избиение протестующих в Беларуси

Общество107

Надежда ИсаеваСпециально для «Новой»

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Уроженец республики Беларусь, экс-председатель Бобруйского городского совета депутатов и бывший председатель Смолевичского районного Михаил Загорцев, назначенный несколько дней назад на должность замглавы администрации Ялты, записал видеообращение, в котором призвал силовиков Беларуси прекратить избиения и перейти на сторону народа.

Загорцев призвал мэров, председателей советов депутатов и силовиков Беларуси не мешать протестующим: «Еще не поздно исправиться и идти вместе с народом». Россиян при этом чиновник предостерег от вмешательства в дела соседей. Как уточняет Tut.by, обращение было записано в конце августа, но опубликовано в конце сентября.

«Много разговоров о российском следе, мы до сих пор многие не верим, что многие наши белорусы могут так издеваться над женщинами и детьми», — сказал Загорцев.

Ранее Александр Лукашенко встретился с президентом России Владимиром Путиным. Путин пообещал выделить Беларуси кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. На следующий день Беларусь посетил министр обороны Сергей Шойгу, Россия и Беларусь договорились проводить совместные военные учения.

Протесты в Беларуси проходят с 9 августа. Каждый день в центре Минска и других городах страны проходят многочисленные акции протеста, на митингах и шествиях в воскресенье собираются сотни тысяч мирно протестующих. Они требуют освободить всех политзаключенных и провести новые честные выборы, так как считают, что результаты выборов 9 августа, которые огласил ЦИК Беларуси, сфальсифицированы. На фоне протестов были задержаны десятки тысяч людей, многие из которых сообщали о насилии со стороны силовиков.

Теги:
беларусь, крым, ng
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