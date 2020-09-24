Новый замглавы Ялты осудил избиение протестующих в Беларуси

Уроженец республики Беларусь, экс-председатель Бобруйского городского совета депутатов и бывший председатель Смолевичского районного Михаил Загорцев, назначенный несколько дней назад на должность замглавы администрации Ялты, записал видеообращение, в котором призвал силовиков Беларуси прекратить избиения и перейти на сторону народа.

Загорцев призвал мэров, председателей советов депутатов и силовиков Беларуси не мешать протестующим: «Еще не поздно исправиться и идти вместе с народом». Россиян при этом чиновник предостерег от вмешательства в дела соседей. Как уточняет Tut.by, обращение было записано в конце августа, но опубликовано в конце сентября.

«Много разговоров о российском следе, мы до сих пор многие не верим, что многие наши белорусы могут так издеваться над женщинами и детьми», — сказал Загорцев.

Ранее Александр Лукашенко встретился с президентом России Владимиром Путиным. Путин пообещал выделить Беларуси кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. На следующий день Беларусь посетил министр обороны Сергей Шойгу, Россия и Беларусь договорились проводить совместные военные учения.

Протесты в Беларуси проходят с 9 августа. Каждый день в центре Минска и других городах страны проходят многочисленные акции протеста, на митингах и шествиях в воскресенье собираются сотни тысяч мирно протестующих. Они требуют освободить всех политзаключенных и провести новые честные выборы, так как считают, что результаты выборов 9 августа, которые огласил ЦИК Беларуси, сфальсифицированы. На фоне протестов были задержаны десятки тысяч людей, многие из которых сообщали о насилии со стороны силовиков.