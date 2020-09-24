Оперштаб Москвы заявил о росте ежедневного числа госпитализированных с COVID-19 на 30% за последнюю неделю

Оперштаб Москвы заявил, что фиксирует рост заболеваемости коронавирусом в Москве. «Во многих регионах, в том числе Европе, наблюдается рост заболеваемости […] За последнюю неделю ежедневное число госпитализированных [в Москве — ред.] увеличилось примерно на 30%», — сообщили в оперштабе.

Кроме того, там напомнили о том, что 24 сентября в Москве выявили 1050 новых случаев COVID-19 — в последний раз суточный прирост новых заболевших в столице превышал тысячу 23 июня.

Оперштаб призвал москвичей носить маски, особенно в общественных местах и транспорте, сократить количество контактов и бережно относиться к людям старшего возраста.

обновлено Мэр Москвы Сергей Собянин попросил более пяти тысяч компаний, в том числе «Сбербанк» и «Яндекс», вернуть часть сотрудников на удаленку. Об этом сообщили РБК и РИА Новости. В оперштабе подтвердили, что Собянин направил письма руководителям крупных компаний.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей «по возможности» продлить режим удаленной работы из-за COVID-19. Он также призвал жителей старшего возраста минимизировать свои контакты с окружающими. Однако при этом Собянин уверил, что рост числа выявляемых в Москве случаев заражения коронавирусом связан с ростом количества проводимых тестов, а ситуация в городе «более-менее благополучная».

К российской статистике по коронавирусу возникают вопросы («Новая» про это писала). В конце июля показатель смертности от коронавируса в России был одним из самых низких в мире (1,62%). Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объяснил такие показатели отсутствием дефицита коек и реанимационного оборудования.