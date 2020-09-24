В Петербурге обвиняемых в нападении на полицейских приговорили к тюремному заключению от 20 до 22 лет

Городской суд Петербурга на основании вердикта присяжных признал Аркадия Нусимовича, Геннадия Левинского и Алексея Геворкяна виновными по делу о вооруженном нападении на полицейских и хищении 24 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба городских судов.

Нусимовича и Ленинского приговорили к 22 годам колонии, Геворкяна — к 20 годам.

По версии следствия, 4 декабря 2015 года обвиняемые заранее вооружились и напали на полицейскую машину на перекрестке проспекта Маршака и Муринской улицы в Петербурге. В результате стрельбы один сотрудник полиции погиб на месте. Нападавшие подожгли машину и забрали из нее 24 миллиона рублей, которые полицейские везли на стройплощадку для оплаты труда нелегальных мигрантов.

Нусимовича, Левинского и Геворкяна обвинили в создании группировки и участия в ней, разбое, убийстве общеопасным способом, совершенным группой из корыстных побуждений, а также в незаконном хранении оружия группой, неправомерном завладении номером машины и подделке номера машины.

Читайте также Сквозняк из девяностых

Сначала Геннадий Левинский и Алексей Геворкян вину признавали, однако затем сослались на психологическое и физическое давление со стороны следствия и изменили свои показания.

В январе 2019 года присяжные оправдали обвиняемых по шести статьям, признав их непричастными к преступлениям — суд сослался на многочисленные нарушения уголовно-процессуального законодательства и отметил, что защитники обвиняемых говорили о принуждении к даче показаний со стороны следователей и оперативников.

При этом Нусимович признался, что хранил дома несколько патронов, и получил наказание в виде подписки о невыезде. Геворкян и Левинский были также выпущены из-под стражи.

Позже Верховный суд отменил этот приговор и отправил дело на новое рассмотрение, которое завершилось в июле 2020 года — на этот раз присяжные признали подсудимых виновными в убийстве полицейских и грабеже. Со второго раза прокуратуре удалось доказать народным судьям причастность к преступлению трех обвиняемых.