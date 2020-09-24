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№ 104 от 23 сентября 2020

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На Сахалине прекратили уголовное дело против двух «Свидетелей Иеговы» 

Общество21

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Управление ФСБ по Сахалинской области прекратило уголовное преследование двух представителей «Свидетелей Иеговы» (запрещенной в России экстремистской организации) из Невельска — Вячеслава Иванова и Дмитрия Кулакова. Об этом сообщается на сайте организации.

В постановлении указано, что «действия Кулакова и Иванова носят общий религиозный характер, связанный с правом на исповедание религии, которая не запрещена в Российской Федерации».

«Это приятное событие указывает на то, что при желании силовики в состоянии объективно проводить расследование и не поддаваться вредному для общества тренду преследования мирных верующих», — заявил представитель Европейской ассоциации «Свидетелей Иеговы» Ярослав Сивульский.

Иванова и Кулакова задержали прошлым летом во время беседы с местными жителями о Боге и Библии. Их отпустили в тот же день, но позже возбудили уголовные дела об участии в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК). В материалах следствия указали, что мужчины «по предварительному сговору […] проводили беседы с жителями дома, пытаясь навязывать им идеи, которые проповедовало ликвидированное по решению суда религиозное объединение».

Во время обысков у верующих не обнаружили ничего, что могло бы свидетельствовать об их экстремистской деятельности. При этом Вячеслав Иванов все еще остается подозреваемым по другому уголовному делу «Свидетелей Иеговы», которое возбудили против еще четырех последователей религиозного движения. С тех пор, как Верховный суд признал организацию экстремистской, «Свидетелей Иеговы» регулярно преследуют, задерживают и отправляют под арест.

Теги:
sn, сахалин, преследования, свидетели иеговы
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