ФСБ отказалась проверять информацию о слежке за Навальным перед отравлением

Глава Красносельского района Москвы, политик Илья Яшин сообщил в твиттере о том, что ФСБ ответило отказом на его депутатский запрос с требованием проверить, велась ли слежка за политиком Алексеем Навальным накануне его отравления.

«Оснований для проведения органами федеральной службы безопасности обозначенных в обращении проверок не установлено», — уверили в ФСБ России.

Яшин подал запрос в ФСБ после того, как на сайте «Московского комсомольца» была опубликована статья «Отслежен весь маршрут Навального перед отравлением: он купался». Она была сделана на следующий день после отравления политика веществом из группы «Новичок».

В статье, в частности, со ссылкой на источники в силовых структурах рассказывалось о деталях передвижения политика и о квартире, в которой он останавливался.

Яшин направил в ФСБ депутатский запрос и потребовал проверить и оценить масштаб слежки за Навальным: «Осознают ли руководители силовых структур, что они организовали политический сыск, который прямо запрещен Конституцией? И еще один вопрос: если вы так плотно контролировали Навального, то как же получилось, что он в итоге лежит в коме?», — заявлял Яшин.

20 августа политику Алексею Навальному стало плохо в самолете, который летел из Томска в Москву: пилоты совершили экстренную посадку в Омске. Политика госпитализировали в местную больницу, он впал в кому. После долгих переговоров местные врачи разрешили перевезти оппозиционера на лечение в Германию в клинику «Шарите», откуда его выписали лишь 23 сентября.

Немецкие специалисты заявили, что политик был отравлен ядовитым веществом из группы «Новичок», омские же врачи утверждают, что не обнаружили следы токсинов в биоматериалах. Страны Запада потребовали от России немедленно расследовать покушение на Навального. Уголовное дело в России по факту отравления политика до сих пор не заведено.