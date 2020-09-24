В отношении адвоката Сафронова Ивана Павлова прекратили дисциплинарное производство

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Петербурга прекратила дисциплинарное производство в отношении адвоката Ивана Павлова — главы правозащитного объединения «Команда 29», одного из защитников экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. Эту информацию «Новой газете» подтвердили в комиссии.

Как уточнили источники ТАСС и Интерфакса, она решила, что для дисциплинарного производства нет повода.

Павлов сказал «Новой», что сам присутствовал при принятии комиссией решения. Его теперь должен утвердить совет адвокатской палаты Петербурга.

Минюст обратился в адвокатскую палату в августе. На возбуждении дисциплинарного производства настаивали следователи ФСБ, которые оказались недовольны тем, что Павлов не дал подписку о неразглашении данных следствия по делу Сафронова. Сам защитник называл претензии беспочвенными, «поскольку законодательство не предусматривает обязанность адвоката давать подписку о неразглашении данных следствия.

Управление Минюста по Москве просило столичную адвокатскую палату возбудить аналогичное дисциплинарное производство в отношении остальных адвокатов Сафронова — Дмитрия Катчева, Даниила Никифорова, Сергея Малюкина и Олега Елисеева. Петербургское управление министерства обращалось в местную адвокатскую палату по поводу Евгения Смирнова.

Напомним, Сафронова задержали и арестовали 7 июля, он сейчас находится в московском СИЗО «Лефортово». ФСБ отрицает, что обвинения связаны с журналистской деятельностью, однако сам Сафронов и его родственники считают, что это не так. Павлов рассказывал, что его подзащитному предлагали пойти на сделку со следствием и раскрыть свои журналистские источники.

По версии следствия, Сафронов передавал данные о военно-техническом сотрудничестве России чешской разведке. Деталей обвинения ни ему самому, ни защите так и не раскрыли.