Минобороны Южной Кореи: военные КНДР «убили и сожгли» южнокорейского чиновника

Министерство обороны Южной Кореи заявило, что военные КНДР застрелили и сожгли южнокорейского сотрудника департамента рыболовства. Об этом сообщают BBC.

По словам Сеула, чиновник пропал из патрульного катера и позже был обнаружен в северокорейских водах. Минобороны со ссылкой на данные разведки уточнило, что, по его версии, северокорейский патруль сначала застрелил чиновника, а потом облил тело горючим и поджег. Однако Северная Корея обвинения отвергает.

Минобороны Южной Кореи не исключает, что это могло быть сделано в рамках противокоронавирусных мер: с начала пандемии КНДР ужесточила охрану границ — был введен полный запрет на въезд и выезд — и, по данным BBC, ввела политику стрельбы на поражение, чтобы «не допустить проникновения коронавируса в страну».

Северная Корея в январе этого года закрыла границы с Китаем. При этом 13 марта власти КНДР сообщили ВОЗ, что в стране не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, в то время как в соседнем Китае на том момент было около 80 тысяч зараженных, а в Южной Корее — около 8 тысяч. В июле государственные СМИ КНДР сообщили, что власти страны повысили режим чрезвычайного положения до максимального уровня.