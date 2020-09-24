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№ 104 от 23 сентября 2020Читать номер
Минобороны Южной Кореи: военные КНДР «убили и сожгли» южнокорейского чиновника
Министерство обороны Южной Кореи заявило, что военные КНДР застрелили и сожгли южнокорейского сотрудника департамента рыболовства. Об этом сообщают BBC.
По словам Сеула, чиновник пропал из патрульного катера и позже был обнаружен в северокорейских водах. Минобороны со ссылкой на данные разведки уточнило, что, по его версии, северокорейский патруль сначала застрелил чиновника, а потом облил тело горючим и поджег. Однако Северная Корея обвинения отвергает.
Минобороны Южной Кореи не исключает, что это могло быть сделано в рамках противокоронавирусных мер: с начала пандемии КНДР ужесточила охрану границ — был введен полный запрет на въезд и выезд — и, по данным BBC, ввела политику стрельбы на поражение, чтобы «не допустить проникновения коронавируса в страну».
Северная Корея в январе этого года закрыла границы с Китаем. При этом 13 марта власти КНДР сообщили ВОЗ, что в стране не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, в то время как в соседнем Китае на том момент было около 80 тысяч зараженных, а в Южной Корее — около 8 тысяч. В июле государственные СМИ КНДР сообщили, что власти страны повысили режим чрезвычайного положения до максимального уровня.
Теги:убийство, поджоги, коронавирус, южная корея, северная корея, ng
Цену на препарат от COVID-19 «Арепливир» пообещали снизить до восьми тысяч рублей
«Новая газета»редакция
Препарат «Авифавир» для лечения COVID-19 в аптеках будет стоить около восьми тысяч рублей, а не 12 тысяч, как говорили ранее. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций. Таким образом, цену препарата пообещали снизить на 30%.
В пресс-службе фонда добавили, что лекарство будет дешевле за счет снижения себестоимости «благодаря производству по полному циклу, включая субстанцию».
«Мы считаем, что вот эта цена, которую ряд аналогов сделали, 12 тысяч, — это очень высокая цена. Мы специально чуть-чуть задержали наш выход в аптеки, чтобы предоставить цену более разумную», — приводят слова главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева РИА Новости.
«Новая газета» направила запрос в Федеральную антимонопольную службу.
Ранее в рамках контроля за соблюдением антимонопольного законодательства Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что уже направила запросы фармпроизводителям по вопросу обоснованности оптовой цены на «Арепливир». 21 сентября в московских аптеках начали продавать этот препарат, его стоимость — 12 320 рублей за 40 таблеток в упаковке.