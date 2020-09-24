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№ 104 от 23 сентября 2020Читать номер
Цену на препарат от COVID-19 «Арепливир» пообещали снизить до восьми тысяч рублей
«Новая газета»редакция
Препарат «Авифавир» для лечения COVID-19 в аптеках будет стоить около восьми тысяч рублей, а не 12 тысяч, как говорили ранее. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций. Таким образом, цену препарата пообещали снизить на 30%.
В пресс-службе фонда добавили, что лекарство будет дешевле за счет снижения себестоимости «благодаря производству по полному циклу, включая субстанцию».
«Мы считаем, что вот эта цена, которую ряд аналогов сделали, 12 тысяч, — это очень высокая цена. Мы специально чуть-чуть задержали наш выход в аптеки, чтобы предоставить цену более разумную», — приводят слова главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева РИА Новости.
«Новая газета» направила запрос в Федеральную антимонопольную службу.
Ранее в рамках контроля за соблюдением антимонопольного законодательства Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что уже направила запросы фармпроизводителям по вопросу обоснованности оптовой цены на «Арепливир». 21 сентября в московских аптеках начали продавать этот препарат, его стоимость — 12 320 рублей за 40 таблеток в упаковке.
Теги:лекарства, COVID-19, коронавирус, ng
Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира
Президента Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира 2021 года. Как сообщает агентство РИА Новости, заявку на номинацию отправил главный редактор газеты «Президент» и автор книги «Кремлевский сурок» Сергей Комков.
В Кремле уже прокомментировали инициативу писателя. «Вы знаете, что совершенно разные люди выдвигаются на эту премию. […] Если решение будет принято, ну прекрасно. Не будет принято, тоже ничего страшного. Трудно еще что-то большее сказать», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Путина регулярно выдвигают на Нобелевскую премию — в 2013 году с такой инициативой выступила организация под названием «Международная академия духовного единства и сотрудничества народов мира» и певец Иосиф Кобзон. Тогда они подчеркивали «миротворческую роль» Путина.
Ранее профессора нескольких университетов выдвинули на Нобелевскую премию мира 2021 года политика Алексея Навального после его отравления. Также на эту награду претендует президент США Дональд Трамп — его выдвинул депутат от норвежской Партии прогресса Кристиан Тибринг-Гедде.