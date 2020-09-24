Цену на препарат от COVID-19 «Арепливир» пообещали снизить до восьми тысяч рублей

Препарат «Авифавир» для лечения COVID-19 в аптеках будет стоить около восьми тысяч рублей, а не 12 тысяч, как говорили ранее. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций. Таким образом, цену препарата пообещали снизить на 30%.

В пресс-службе фонда добавили, что лекарство будет дешевле за счет снижения себестоимости «благодаря производству по полному циклу, включая субстанцию».

«Мы считаем, что вот эта цена, которую ряд аналогов сделали, 12 тысяч, — это очень высокая цена. Мы специально чуть-чуть задержали наш выход в аптеки, чтобы предоставить цену более разумную», — приводят слова главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева РИА Новости.

«Новая газета» направила запрос в Федеральную антимонопольную службу.

Ранее в рамках контроля за соблюдением антимонопольного законодательства Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что уже направила запросы фармпроизводителям по вопросу обоснованности оптовой цены на «Арепливир». 21 сентября в московских аптеках начали продавать этот препарат, его стоимость — 12 320 рублей за 40 таблеток в упаковке.