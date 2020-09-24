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№ 104 от 23 сентября 2020Читать номер
Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира
Президента Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира 2021 года. Как сообщает агентство РИА Новости, заявку на номинацию отправил главный редактор газеты «Президент» и автор книги «Кремлевский сурок» Сергей Комков.
В Кремле уже прокомментировали инициативу писателя. «Вы знаете, что совершенно разные люди выдвигаются на эту премию. […] Если решение будет принято, ну прекрасно. Не будет принято, тоже ничего страшного. Трудно еще что-то большее сказать», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Путина регулярно выдвигают на Нобелевскую премию — в 2013 году с такой инициативой выступила организация под названием «Международная академия духовного единства и сотрудничества народов мира» и певец Иосиф Кобзон. Тогда они подчеркивали «миротворческую роль» Путина.
Ранее профессора нескольких университетов выдвинули на Нобелевскую премию мира 2021 года политика Алексея Навального после его отравления. Также на эту награду претендует президент США Дональд Трамп — его выдвинул депутат от норвежской Партии прогресса Кристиан Тибринг-Гедде.
Теги:sn, нобелевская премия, путин
Суд оставил без изменения приговор фигуранту «московского дела» Котову
Андрей Каревкорреспондент судебного отдела
Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях на митингах, сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.
Кассационную жалобу подали 14 адвокатов. По их мнению, апелляционная инстанция снова продублировала приговор первой инстанции, решение суда основано на предположениях, не указано, какие конкретно действия совершил Котов и, в чем заключалась угроза причинения нарушения конституционному строю и интересам граждан. Защита просила отменить приговор и прекратить уголовное преследование Котова.
Как заметил адвокат Михаил Бирюков, суды пренебрегли нормами права, в результате чего «пришлось войти в ту же реку дважды» — повторно подавать кассационную жалобу. Его коллега Эльдар Гароз заявил, что такой приговор мог быть вынесен, «видимо, чтобы отвадить людей ходить на митинги».
Адвокат Вера Гончарова также просила отменить приговор и «поставить точку в этом чудовищном деле». «Хочу обратить внимание, сколько умозаключений и предположений в этом приговоре. Я утверждаю, что вина не доказана и не описана в судебном акте, а значит не может быть наказания», — уверена она.
По словам адвоката Марии Эйсмонт, одной неоднократности совершения административного правонарушения по статье 20.2 КоАП не хватает для привлечения к уголовной ответственности. Должен быть доказан факт, что была реальная угроза здоровью граждан и причинение вреда. Она заметила, что Конституционный суд давно разъяснил эти нарушения, которые были допущены при вынесении приговора Котову.
«Чувствую себя Добрыней Никитичем. Приговор Мосгорсуда выглядит как одна из голов Змея Горыныча. Этот безграмотный акт порочен, изверагет огонь незаконности, — сказала Эйсмонт. — Я прошу отменить этот приговор ради моей страны, чтобы именем РФ не подписывались такие позорные приговоры»».
Сам Котов участвовал на заседании по видеосвязи из колонии. Он выразил уверенность в том, что его осудили за участие в мирных акциях и попросил его освободить. «Я считаю себя политическим заключенным. И сколько же я еще встречал политзаключенных. Каждый надеется на справедливое и беспристрастное рассмотрение дела. Я не питаю иллюзий, судебная система встроена в государственную вертикаль и о ее независимости говорить не приходится. Прошу суд только об одном — руководствоваться законом и не забывать о совести», — сказал активист.
Прокуратура не нашла никаких нарушений в судебных актах и просила оставить апелляционный приговор без изменений, а жалобу защиты — без удовлетворения.
В сентябре 2019 года Тверской суд Москвы приговорил Котова к четырем годам колонии общего режима за неоднократные нарушения закона о митингах. Он стал вторым осужденным по статье 212.1 УК, известной как «дадинская». Дело Котова было расследовано в рекордные сроки: 13 августа ему предъявили обвинение, а 15-го числа СК объявил об окончании следственных действий. Рассмотрение дела в суде заняло всего два дня. Мосгорсуд оставил решение в силе и оставил приговор без изменений.
2 марта Кассационный суд отправил дело на пересмотр в Мосгорсуд. Судьи установили, что во время разбирательства были допущены «существенные нарушения уголовного и уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела». На повторном рассмотрении жалобы Мосгорсуд частично изменил приговор Котову, уменьшив срок заключения до полутора лет.
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