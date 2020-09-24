Социальная сеть TikTok удаляет видео по требованию российских властей, об этом сообщает CNBS со ссылкой на директора компании по связям с правительством и государственной политике в Европе Тэо Бертрама.

По словам Бертрама, всего с начала года по 30 июня было удалено около 500 видео по запросу властей разных стран. Около половины пришлось на Россию — в соцсети заявли, что удаляют видео с ЛГБТ‑контентом, при этом Бертрам не уточнил, сколько запросов России было связано именно с ЛГБТ.

«Российское законодательство ужасно, но, к сожалению, мы должны выполнять законы той страны, в которой мы работаем», — сообщил Бертрам. CNBS при этом заявляет, что Россия «имеет репутацию страны, дискриминирующей ЛГБТ-сообщества».

В июне 2019 года соцсеть TikTok обещала соблюдать российские законы и сотрудничать с российскими органами власти для того, чтобы «обеспечить позитивную и безопасную работу приложения».

Госдума России в 2013 году дополнила статью 6.21 КоАП ответственностью за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», в ООН признали его дискриминационным.