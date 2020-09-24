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№ 104 от 23 сентября 2020

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TikTok признался в удалении видео с ЛГБТ‑контентом по запросу российских властей

Политика406

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Социальная сеть TikTok удаляет видео по требованию российских властей, об этом сообщает CNBS со ссылкой на директора компании по связям с правительством и государственной политике в Европе Тэо Бертрама.

По словам Бертрама, всего с начала года по 30 июня было удалено около 500 видео по запросу властей разных стран. Около половины пришлось на Россию — в соцсети заявли, что удаляют видео с ЛГБТ‑контентом, при этом Бертрам не уточнил, сколько запросов России было связано именно с ЛГБТ.

«Российское законодательство ужасно, но, к сожалению, мы должны выполнять законы той страны, в которой мы работаем», — сообщил Бертрам. CNBS при этом заявляет, что Россия «имеет репутацию страны, дискриминирующей ЛГБТ-сообщества».

В июне 2019 года соцсеть TikTok обещала соблюдать российские законы и сотрудничать с российскими органами власти для того, чтобы «обеспечить позитивную и безопасную работу приложения».

Госдума России в 2013 году дополнила статью 6.21 КоАП ответственностью за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», в ООН признали его дискриминационным.

Теги:
tik-tok, закон, tiktok, ng

СМИ: обвиняемые Болгарией в шпионаже российские дипломаты работают заместителями торгового представителя

Общество485

Геннадий Габриэлянкорреспондент «Новой» на Балканах

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В Болгарии названы имена двух российских дипломатов, обвинённых прокуратурой в среду в шпионской деятельности – это Сергей Николашин и Вадим Быков, пишет издание «24 часа» со ссылкой на источники.

На сайте российского посольства в Софии оба числятся заместителями торгового представителя России в Болгарии. Николашин прибыл в последнюю страну не позднее 2016 года, а Быков — в прошлом году.

Было установлено, отмечает издание, что Николашин и Быков искали секретную информацию о планах модернизации вооруженных сил. К ней относятся в том числе данные о возможностях и ресурсах технического обслуживания новых самолетов F-16, закупленных в США, а также о намерениях болгарской армии приобрести беспилотники.

Вторая область, в которой работали россияне, — установление контактов с ключевыми должностными лицами Минобороны Болгарии, от которых зависят госзакупки и заключение контрактов с иностранными подрядчиками. «24 часа» отмечает, что хотя Болгария давно является членом НАТО, она продолжает платить России огромные суммы за ремонт старой техники. Примеров некорректного выполнения контрактов российской стороной, а также некачественного ремонта немало, пишет издание. Однако долгие годы российского влияния часто ставили болгарские вооруженные силы в ситуацию, когда исполнителей ремонта устаревшего советского вооружения определяли не в Софии, а в Москве.

Третье направление, в котором действовала российская военная разведка — сбор секретной информации о болгарской оборонной промышленности, ее производственных возможностях и планах развития. Стратегический, политический, экономический и военный интерес для российской стороны заключается в том, чтобы Болгария теряла свои традиционные рынки сбыта качественной и относительно дешевой продукции, объясняет «24 часа».

По данным издания, перед Николашином и Быковым стояла задача узнать все о производстве оружия в Болгарии стране, а, возможно, и контролировать его. Активизация российской военной разведки совпадает с участившимися странными инцидентами на болгарских военных заводах, отмечает «24 часа». В последние пять лет они случаются регулярно. Так, в этом году взрыв произошел в цехах старейшего военного завода «Арсенал» в городах Мыглиж и Казанлык, были раненые.

Николашин и Быков, понимая, что в любой момент могут быть разоблачены болгарскими службами, продолжали свою подрывную деятельность, заключают «24 часа».

Об обвинениях двух российских дипломатов в шпионаже болгарская прокуратура объявила накануне. После того, как было установлено, что у россиян есть дипломатический статус, против них, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, производство было приостановлено. Власти Болгарии решили их выслать из страны.

Теги:
россия, шпионаж, болгария, em
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