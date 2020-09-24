СМИ: обвиняемые Болгарией в шпионаже российские дипломаты работают заместителями торгового представителя

В Болгарии названы имена двух российских дипломатов, обвинённых прокуратурой в среду в шпионской деятельности – это Сергей Николашин и Вадим Быков, пишет издание «24 часа» со ссылкой на источники.

На сайте российского посольства в Софии оба числятся заместителями торгового представителя России в Болгарии. Николашин прибыл в последнюю страну не позднее 2016 года, а Быков — в прошлом году.

Было установлено, отмечает издание, что Николашин и Быков искали секретную информацию о планах модернизации вооруженных сил. К ней относятся в том числе данные о возможностях и ресурсах технического обслуживания новых самолетов F-16, закупленных в США, а также о намерениях болгарской армии приобрести беспилотники.

Вторая область, в которой работали россияне, — установление контактов с ключевыми должностными лицами Минобороны Болгарии, от которых зависят госзакупки и заключение контрактов с иностранными подрядчиками. «24 часа» отмечает, что хотя Болгария давно является членом НАТО, она продолжает платить России огромные суммы за ремонт старой техники. Примеров некорректного выполнения контрактов российской стороной, а также некачественного ремонта немало, пишет издание. Однако долгие годы российского влияния часто ставили болгарские вооруженные силы в ситуацию, когда исполнителей ремонта устаревшего советского вооружения определяли не в Софии, а в Москве.

Третье направление, в котором действовала российская военная разведка — сбор секретной информации о болгарской оборонной промышленности, ее производственных возможностях и планах развития. Стратегический, политический, экономический и военный интерес для российской стороны заключается в том, чтобы Болгария теряла свои традиционные рынки сбыта качественной и относительно дешевой продукции, объясняет «24 часа».

По данным издания, перед Николашином и Быковым стояла задача узнать все о производстве оружия в Болгарии стране, а, возможно, и контролировать его. Активизация российской военной разведки совпадает с участившимися странными инцидентами на болгарских военных заводах, отмечает «24 часа». В последние пять лет они случаются регулярно. Так, в этом году взрыв произошел в цехах старейшего военного завода «Арсенал» в городах Мыглиж и Казанлык, были раненые.

Николашин и Быков, понимая, что в любой момент могут быть разоблачены болгарскими службами, продолжали свою подрывную деятельность, заключают «24 часа».

Об обвинениях двух российских дипломатов в шпионаже болгарская прокуратура объявила накануне. После того, как было установлено, что у россиян есть дипломатический статус, против них, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, производство было приостановлено. Власти Болгарии решили их выслать из страны.