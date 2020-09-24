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№ 104 от 23 сентября 2020

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«Коммерсант»: Минтруд предложил изменить методику расчета прожиточного минимума и МРОТ

Экономика137

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Минтруд предложил отказаться от старой методики расчетов прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. По данным «Коммерсанта», новый подход был одобрен накануне на заседании правительства.

Сейчас в России прожиточный минимум равняется стоимости потребительской корзины — минимальному набору продуктов, непродовольственных товаров и услуг. Ее стоимость рассчитывает Росстат: в среднем, по стране он составляет чуть более 10 тысяч рублей.

Минтруд с 2021 года предлагает не привязывать прожиточный минимум к стоимости корзины потребления и определить этот показатель как часть (44,2%) среднедушевого дохода. В свою очередь, минимальный размер оплаты труда будет рассчитываться на уровне 42% медианной зарплаты по стране.

По данным «Коммерсанта», подобная корректировка обойдется бюджету в 128,5 миллиарда рублей в 2021 году и в 439 миллиарда — в 2025 году. Издание отмечает, что инициатива Минтруда — это переход от постсоветской системы к общемировому стандарту, что будет способствовать сокращению доходного неравенства.

Теги:
sn, мрот, минтруд, бедность
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