Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Протесты в Беларуси. Правозащитники сообщают о 259 задержанных после инаугурации Лукашенко

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 104 от 23 сентября 2020

Читать номер

В Казахстане полностью отменили смертную казнь

Общество31

31
 

Постпред Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, что означает отмену смертной казни в стране. Об этом сообщается на сайте МИД Казахстана. 

Ранее о решении присоединиться к пакту говорил президент страны Касым-Жомарт Токаев на общеполитических прениях 75-й сессии Генассамблеи ООН. «Подписание этого международного документа является продолжением курса на постепенное сужение сферы применения смертной казни и гуманизацию уголовного законодательства», — отметили в МИД Казахстана. 

Указ, вводящий мораторий на смертную казнь, был подписан Нурсултаном Назарбаевым, занимавшим тогда пост президента Казахстана, в 2003 году. Как отмечает Amnesty International, она была разрешена только за особо тяжкие преступления. Фактически приговоренным к высшей мере стали заменять наказание на пожизненные сроки. 

До введения моратория с 1990 года в Казахстане было исполнено 536 смертных приговоров, рассказывало издание Tengrinnews со ссылкой на данные властей страны и правозащитников. Последний смертный приговор был вынесен в 2016 году Руслану Кулекбаеву, которого признали виновным в убийстве десяти человек в Алматы.

Теги:
смертная казнь, казахстан, em
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera