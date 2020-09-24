В Москве впервые с конца июня выявили более тысячи новых заболевших коронавирусом

За последние сутки в России выявили 6 595 новых случаев заражения коронавирусом. Такие цифры приводит федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Из них 1050 — жители Москвы. В последний раз суточный прирост новых заболевших в столице превышал тысячу 23 июня.

За сутки непосредственно от инфекции скончались 149 жителей страны, из них 22 — в Санкт-Петербурге, 15 —в Москве, 8 — в Ростовской области. Всего c начала распространения в России COVID-19 унес 19 948 жизней.

С начала сентября врачи фиксируют рост числа заболевших коронавирусом: если в конце августа число ежедневно выявляемых случаев не превышало 5 тысяч, то уже сейчас в сутки регистрируют более 6 тысяч новых заразившихся. Все с марта инфекцию выявили более чем у 1,1 миллиона жителей страны.