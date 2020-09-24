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№ 104 от 23 сентября 2020

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Суд в Бурятии вынес приговор срочнику за избиение солдата, который отказался помочь ему в погрузке ящиков

Общество22

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Кяхтинский гарнизонный военный суд Бурятии назначил 19-летнему срочнику из Саратова восемь месяцев в дисциплинарной воинской части условно с испытательным сроком в три месяца за то, что он избил солдата в ответ на отказ помочь с погрузкой пустых ящиков. Об этом сообщили «Байкал-Daily» в военном следственном отделе СК по Кяхтинскому гарнизону. 

Срочника признали виновным в нарушении уставных правил (ч. 1 ст. 335 УК). Его также обязали освоить дополнительную профессию по военно-учетной специальности. 

Конфликт произошел в июне, когда военнослужащие готовили автомобили для отправки на полигон «Цугол». В кладовой солдат потребовал от водителя помочь ему грузить пустые ящики из-под боеприпасов, но тот отказался. В ответ срочник толкнул сослуживца, схватил его за шею, а затем ударил несколько раз по голове, в том числе подбив глаз. Солдат не имел права отдавать приказы, так как с водителем они не были в отношениях подчиненности. 

Подсудимый и его защитник ходатайствовали о назначении судебного штрафа и прекращении уголовного дела. Они указывали, что срочника раньше не привлекали к ответственности и он впервые совершил преступление небольшой тяжести. Также солдат извинился перед водителем и передал ему 2 тысячи рублей, таким образом загладив вину. 

Теги:
em, суды, армия, бурятия
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