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№ 104 от 23 сентября 2020Читать номер
Прилетевших из-за границы россиян отправят на карантин до получения результатов теста на COVID-19
Роспотребнадзор ужесточил правила для прилетевших из-за границы граждан и предписал им соблюдать режим самоизоляции после возвращения. Это следует из постановления главы ведомства.
Находиться дома вернувшимся из путешествия придется до тех пор, пока они не получат отрицательные результаты теста на коронавирус. Новые правила вступают в силу с сегодняшнего дня.
В середине июля Роспотребнадзор отменил обязательный двухнедельный карантин для въезжающих в страну и правила возвращения из-за рубежа стали более гибкими: в течение трех дней после прилета нужно было сдать тест на COVID-19 и отправить его в Роспотребнадзор через портал госуслуг. При этом человек мог выходить из дома.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, эпидемиологическая обстановка в стране пока что остается стабильной. Однако стоит отметить, что с начала сентября в России фиксируют рост числа заболевших коронавирусом: если в конце августа число ежедневно выявляемых случаев не превышало 5 тысяч, то уже сейчас в сутки регистрируют более 6 тысяч новых заразившихся.
Теги:sn, коронавирус, изоляция, пандемия
Сенаторы-республиканцы рассказали о получении сыном Байдена денег от Батуриной
Сын кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Хантер получал деньги от российской предпринимательницы, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной в течение нескольких лет, говорится в докладе американских сенаторов-республиканцев Рона Джонсона и Чака Грассли.
В нем утверждается, что в ноябре 2014 года Батурина перевела 3,5 миллиона долларов компании Rosemont Seneca Thornton LLC, где Хантер Байден является соучредителем. Помимо этого, говорится в докладе, в период с 6 мая по 8 декабря 2015 года она перевела почти 392 тысячи долларов BAK USA LLC. Компания, которой переводились средства — стартап со штаб-квартирой в Буффало. Переводы от Батуриной обнаружили из-за сообщений о ее возможной преступной деятельности.
В докладе упоминаются и другие лица, среди которых — Е Цзяньминь и Гунвен Дун из Китая, которых США связывают с Коммунистической партией. Сенаторы также утверждают, что Хантер Байден платил иностранкам из России или других стран Восточной Европы «которые, по всей видимости, были связаны с проституцией или торговлей людьми»».
Представитель Батуриной Геннадий Теребков отказался комментировать РБК информацию, представленную в докладе, заявив, что ему ничего неизвестно.
В прошлом году разгорелся скандал из-за газодобывающей украинской компании Burisma Holdings, в совет директоров которой ранее входил Хантер Байден. Поводом для начала разбирательства послужил телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле прошлого года.
В нем, как посчитали в нижней палате Конгресса, Трамп якобы призывал начать расследование попыток Джозефа Байдена оградить Burisma от расследования генпрокуратуры Украины. Из-за этого Сенат США рассматривал вопрос об импичменте Трампа, но в итоге его оправдал.
В мае этого года украинский депутат Андрей Деркач обнародовал записи, на которых, как утверждалось, Байден разговаривает с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Речь на записях идет о необходимости увольнения Виктора Шокина, который на тот момент был генпрокурором, потому что в отношении Burisma тогда велось несколько разбирательств.