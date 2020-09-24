Прилетевших из-за границы россиян отправят на карантин до получения результатов теста на COVID-19 

Роспотребнадзор ужесточил правила для прилетевших из-за границы граждан и предписал им соблюдать режим самоизоляции после возвращения. Это следует из постановления главы ведомства.

Находиться дома вернувшимся из путешествия придется до тех пор, пока они не получат отрицательные результаты теста на коронавирус. Новые правила вступают в силу с сегодняшнего дня.

В середине июля Роспотребнадзор отменил обязательный двухнедельный карантин для въезжающих в страну и правила возвращения из-за рубежа стали более гибкими: в течение трех дней после прилета нужно было сдать тест на COVID-19 и отправить его в Роспотребнадзор через портал госуслуг. При этом человек мог выходить из дома.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, эпидемиологическая обстановка в стране пока что остается стабильной. Однако стоит отметить, что с начала сентября в России фиксируют рост числа заболевших коронавирусом: если в конце августа число ежедневно выявляемых случаев не превышало 5 тысяч, то уже сейчас в сутки регистрируют более 6 тысяч новых заразившихся.