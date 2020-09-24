Сенаторы-республиканцы рассказали о получении сыном Байдена денег от Батуриной

Сын кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Хантер получал деньги от российской предпринимательницы, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной в течение нескольких лет, говорится в докладе американских сенаторов-республиканцев Рона Джонсона и Чака Грассли.

В нем утверждается, что в ноябре 2014 года Батурина перевела 3,5 миллиона долларов компании Rosemont Seneca Thornton LLC, где Хантер Байден является соучредителем. Помимо этого, говорится в докладе, в период с 6 мая по 8 декабря 2015 года она перевела почти 392 тысячи долларов BAK USA LLC. Компания, которой переводились средства — стартап со штаб-квартирой в Буффало. Переводы от Батуриной обнаружили из-за сообщений о ее возможной преступной деятельности.

В докладе упоминаются и другие лица, среди которых — Е Цзяньминь и Гунвен Дун из Китая, которых США связывают с Коммунистической партией. Сенаторы также утверждают, что Хантер Байден платил иностранкам из России или других стран Восточной Европы «которые, по всей видимости, были связаны с проституцией или торговлей людьми»».

Представитель Батуриной Геннадий Теребков отказался комментировать РБК информацию, представленную в докладе, заявив, что ему ничего неизвестно.

В прошлом году разгорелся скандал из-за газодобывающей украинской компании Burisma Holdings, в совет директоров которой ранее входил Хантер Байден. Поводом для начала разбирательства послужил телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле прошлого года.

В нем, как посчитали в нижней палате Конгресса, Трамп якобы призывал начать расследование попыток Джозефа Байдена оградить Burisma от расследования генпрокуратуры Украины. Из-за этого Сенат США рассматривал вопрос об импичменте Трампа, но в итоге его оправдал.

В мае этого года украинский депутат Андрей Деркач обнародовал записи, на которых, как утверждалось, Байден разговаривает с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Речь на записях идет о необходимости увольнения Виктора Шокина, который на тот момент был генпрокурором, потому что в отношении Burisma тогда велось несколько разбирательств.