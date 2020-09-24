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В Беларуси протестующие вышли на улицы после «тайной» инаугурации Лукашенко

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№ 104 от 23 сентября 2020

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Что произошло за ночь 24 сентября. Коротко

Общество1 358

Александра НовиковаКорреспондент

1 358
 
  • На акциях протеста, прошедших накануне в Беларуси, силовики задержали более 250 человек, сообщает правозащитный центр «Весна». Протестующие вновь вышли на улицы после тайной инаугурации Александра Лукашенко. Правоохранители применили против демонстрантов водометы и спецсредства.
  • Тем временем США отказались признавать Лукашенко президентом страны. «Объявленные результаты выборов были сфабрикованы и не отражают легитимность», — уверены в Госдепартаменте. Ранее считать политика законно избранным главой государства отказались Украина, Словакия, Германия и Литва.
  • Прилетевших из-за границы россиян вновь отправят на карантин. Как следует из постановления главы Роспотребнадзора, после возвращения соблюдать режим самоизоляции гражданам придется до получения отрицательного результата теста на коронавирус.
  • Депутат Госдумы от партии КПРФ Ваха Агаев умер в результате заражения коронавирусом. Перед смертью он впал в кому, рассказал РИА Новости его коллега. 67-летний парламентарий занимал должность зампреда думского комитета по финансовому рынку. Всего в столице за последние сутки от COVID-19 скончались 15 человек.
  • Сенаторы-республиканцы заподозрили сына Джо Байдена в получении 3,5 миллиона долларов от Елены Батуриной. Соответствующий доклад Рон Джонсон и Чак Грэссли представили после нескольких месяцев масштабного расследования, связанного с администрацией экс-президента США Барака Обамы.

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Теги:
sn, пандемия, беларусь, сша
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