США ввели санкции против людей, упоминавшихся в расследовании «Досье» об убийстве российских журналистов в ЦАР

Минфин США ввел санкции против восьми человек и семи компаний, некоторые из которых связаны с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Их список опубликован на сайте американского министерства.

Двое граждан Центральноафриканской республики (ЦАР), которые упоминаются в списке, Евгений Ходотов и Дмитрий Сытый, фигурировали в расследовании центра «Досье» об убийстве в этой стране российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева.

Санкции введены также в отношении компании по добыче золота Lobaye Invest, которую связывают с Пригожиным. Ходотов — ее владелец. Помимо этого, он до июня 2018 года числился единственным собственником и руководителем петербургской компании «М-Финанс», которая тоже попала в санкционный список.

Со ссылкой на полученный финансовый документ центр «Досье» сообщал, что Сытый — учредитель Lobaye Invest. По информации «Новой газеты», он путешествовал из Петербурга в Москву с Ходотовым и командиром отряда из «ЧВК Вагнера» с позывным «Ник».

В санкционном списке США фигурирует еще один гражданин ЦАР Александр Кузин, Центр «Досье» рассказывал, что он сотрудник «М-Инвест», которую тоже связывают с Пригожиным.

Помимо них, США вводят санкции против россиян Бориса Гайковича, Елены Ивановой, Надежды Кучумовой и Владислава Занина, а также гражданина Финляндии Никиты Ковалевского.

Джемаль, Расторгуев и Радченко были убиты в ЦАР на блокпосту на пути в Бамбари 30 июля 2018 года. Они отправились на съемку совместного с Центром управления расследований фильма о работе «ЧВК Вагнера».

По версии СК, автомобиль журналистов остановила «группа вооруженных людей негроидной расы, говоривших по-арабски», которые потребовали отдать фото- и видеоаппаратуру. После отказа и попытки сопротивления нападавшие расстреляли россиян, водителю удалось покинуть место происшествия, считает следствие.

Согласно материалам расследования центра «Досье» Расторгуев, Джемаль и Радченко с момента прилета в ЦАР были под контролем центральноафриканского жандарма, который координировал свои действия с сотрудниками структур Пригожина (которого СМИ связывают с «ЧВК Вагнера») и контролировал водителя группы Бьенвеню Дувокама, утверждают расследователи. По данным «Досье», он бывший служащий жандармерии.

Отец Радченко Александр рассказывал, что одежду убитых сожгли без согласования с российскими властями. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что не знает об этом.