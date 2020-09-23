«Заборона»: убийство Шеремета могло быть связано с конфликтом украинских чиновников. Следствие проигнорировало эту версию

Убийство журналиста Павла Шеремета могло быть связано с конфликтом между украинскими чиновниками: экс-заместителем генпрокурора страны Анатолием Матиосом и бывшим налоговым министром Александром Клименко, занимавшим должность во времена президентства Виктора Януковича. К такому выводу пришла международная команда репортеров-расследователей украинского издания «Заборона».

Однако журналисты не нашли доказательств, что эта версия была разработана следствием. Расследователи отмечают, что в материалах дела отсутствуют протоколы допроса бизнес-партнера Клименко Максима Зотова. В первой части расследования говорилось, что в августе 2016 года в украинскую полицию обратилась Марина Мацюк, которая рассказала, что Зотов признался в убийстве и через несколько дней после этого угрожал ей, а также предлагал деньги в обмен на молчание.

Журналисты выяснили, что следствие знало о возможной связи дела об убийстве Шеремета и конфликтом между Клименко и Матиосом. Последний — друг Шеремета, он расследовал дело против Клименко. В 2017 году в рамках дела против экс-министра арестовали 24 его экс-подчиненных, однако через год все оказались на свободе. Дело против Клименко так и не дошло до суда.

«Заборона» не смогла выяснить роль конфликта между Матиосом и Клименко в убийстве Шеремета. Однако журналисты отмечают, что это одно из направлений в расследовании и непонятно, почему следствие прекратило проработку этой версии. По словам пресс-секретаря МВД Артема Шевченко, в августе 2016-го следователи оставили без дальнейшей разработки показания Мацюк, найдя доказательства «давнего конфликта» между ней и Зотовым.

Помимо этого, в 2019 году донецкий предприниматель Владислав Дрегер заявил о своем участии в фабрикации дела против Клименко при участии Матиоса, его команды и офицеров Службы Безопасности Украины. Это заявление проверить пока не удалось проверить, потому что люди, которых назвал Дрегер — заместитель Матиоса Дмитрий Борзых, а также экс-замглавы СБУ Андрей Левус и офицер СБУ Богдан Чобиток — отказались комментировать это.

Однако журналисты выяснили, что Дрегер был засекреченным свидетелем по одному из связанных с Клименко дел. Кроме того, у предпринимателя был давний конфликт с семьей Зотова.

В первой части расследования «Забороны» рассказывалось о том, что следствие проигнорировало версию, связанную с Клименко. Шевченко рассказал, что контакты Шеремета с Клименко в России выглядели для следствия подозрительно, однако эту версию правоохранители не смогли проверить из-за отсутствия совместной работы с российским следствием. Также Шевченко сказал, что о существовании показаний в отношении Максима Зотова ему ничего неизвестно.

Шеремет был убит в Киеве 20 июля 2016 года. Белорусско-российский журналист работал в Украине с 2012 года. Шеремет вел программу на «Радио Вести», публиковался в «Украинской правде», а также был главным редактором и основателем сайта «Белорусский партизан» — оппозиционного режиму Александра Лукашенко медиа.

Официальные версии убийства Шеремета постоянно менялись — от «результата работы российских спецслужб» до «убийства из-за профессиональной деятельности». В 2017 году украинские власти засекретили информацию по следствию. В том же году консорциум украинских и международных журналистов опубликовал расследование, которое раскрыло несоответствия в официальных версиях и контакты Шеремета с ультраправыми группировками в ночь перед убийством.

В декабре 2019 года украинская полиция обьявила о задержании подозреваемых в убийстве. Основной мотив убийства снова поменялся — подозреваемые, по версии следствия, хотели дестабилизировать ситуацию в стране.