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№ 104 от 23 сентября 2020Читать номер
ФАС займется вопросом обоснованности цен на препарат от COVID-19 «Арепливир»
Наталья Глуховакорреспондент
В рамках контроля за соблюдением антимонопольного законодательства Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России уже направила запросы фармпроизводителям по вопросу обоснованности оптовой цены на препарат от коронавируса «Арепливир». Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе ФАС.
«Следует отметить, что препарат "Арепливир" не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а, следовательно, цены на него не подлежат государственному регулированию», — заявили в ФАС.
В пресс-службе также добавили, что, в случае включения препарата в данный перечень, предельная отпускная цена на него будет зарегистрирована Минздравом России в соответствии с действующими правилами. ФАС, в свою очередь, проведет «соответствующий экономический анализ цен фармпроизводителей».
21 сентября в московских аптеках начали продавать препарат от коронавируса «Арепливир». Его стоимость — 12 320 рублей за 40 таблеток в упаковке.
Минздрав ранее допустил «Арепливир», а также другой препарат от коронавируса «Коронавир» до продажи в аптеках. «Коронавир», по словам ведомства, будет стоить около 11 550 рублей. Таким образом, стоимость российского лекарства от коронавируса будет выше, чем минимальный размер оплаты труда в большинстве регионов.
В ведомстве добавили, что противовирусный препарат фавипиравир, который используется для лечения коронавируса, в ближайшее время включат в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов.