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№ 104 от 23 сентября 2020

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Курс доллара на Мосбирже впервые с апреля превысил 77 рублей

Экономика70

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Курс доллара на Московсковской бирже сегодня вечером впервые с 22 апреля превысил 77 рублей, пишет Интерфакс.

По данным на 17:41, стоимость американской валюты снизилась до 76,93 рубля. Евро на 17:42 торгуется по 89,73.

Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» считают, что рубль активно дешевеет к доллару и евро из-за усиления геополитических рисков вокруг России, связанных с вовлеченностью страны в политический кризис в Белоруссии и произошедшим с оппозиционером Алексеем Навальным.

В первой половине сентября курс евро впервые с февраля 2016 года поднимался выше 90 рублей. Тогда, по мнению экспертов, ослабление рубля была связано в том числе с опасениями расширения антироссийских санкций из-за отравления Навального.

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Теги:
московская биржа, рубль, курс доллара, em

Памфилова извинилась за трудности с базой данных ЦИК после публикации о них в «Новой». Однако капчу на главной странице оставила

Политика655

Наталья Глуховакорреспондент

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Председатель ЦИК России Элла Памфилова на встрече с политологами, которые говорили о проблемах с работой базы данных ЦИК (о них писала «Новая газета») принесла извинения за возникшие трудности и дала поручения снять капчу с каждой страницы, при этом оставив ее на основной. Трансляция велась на официальном аккаунте ЦИК в Youtube.

«Я прошу Михаила Анатольевича эту капчу, которая на каждой странице снять, как можете, моментально, вот сейчас, пожалуйста, дайте команду — ее надо снимать», — заявила Памфилова, уточнив, что это будет сделано в течение часа.

Памфилова также сообщила о возобновлении работы экспертного совета при ЦИК, который был распущен летом 2019 года.

Эксперты при ЦИК в ходе встречи уверяли, что капча является необходимым элементом для доступности и открытости информации, так как без нее сайт подвержен «внешним угрозам» и хакерским атакам: «Увеличение числа пользователей в сочетании с частыми атаками создает реальную угрозу обрушения системы, в связи с чем было принято решение о введении дополнительных ограничительных мер», — заявил руководитель ФЦИ при ЦИК России Михаил Попов.

Впрочем, политологи и аналитики, которые пришли на встречу с главой ЦИК — политолог Екатерина Шульман, сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц и редактор портала «Справочник наблюдателя» Станислав Рачинский — напротив, заявляли, что капча создает существенные трудности для анализа результатов выборов и затрудняет доступ гражданам к детализированным данным.

Известные российские электоральные аналитики, политологи и социологи, среди которых сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц, политолог Екатерина Шульман и другие известные эксперты, 15 сентября направили в адрес Центризбиркома открытое письмо (оно было опубликовано в «Новой газете»).

В нем они заявили, что в этом году доступ к базе данных ЦИК (размещенная по адресу izbirkom.ru) был «радикально осложнен (по сути — блокирован) путем введения при переходе на каждую следующую страницу капчи». В связи с этим, по мнению экспертов, стало невозможным изучение статистических данных о прошедших выборах в России. Для того, чтобы этого избежать, в первую очередь, по мнению экспертов, необходимо ликвидировать капчу.

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Теги:
цик, капча, выборы, ng
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