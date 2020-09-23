Болгарская прокуратура обвинила двух российских дипломатов в шпионаже

Прокуратура Болгарии предъявила обвинения в шпионаже на территории страны двум российским дипломатам, сообщается на сайте ведомства.

В рамках досудебного производства, инициированного по сигналу Государственного агентства национальной безопасности (ДАНС), с 2016 года по настоящее время два россиянина собирали информацию об армии Болгарии и техническом состоянии военной техники этой страны. Данные передавались российским военным, находящимся в Москве.

Для получения информации россияне установили контакты с болгарскими гражданами, имевшими доступ к данным о военно-промышленном комплексе страны, отметила прокуратура. За передачу информации гражданам Болгарии обещали и предоставили финансовое вознаграждение. Имена обвиняемых в шпионаже болгарское ведомство не назвало.

После того, как было установлено, что у россиян есть дипломатический статус, против них, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, было приостановлено. Из Болгарии их высылают, они должны покинуть страну в течение 72 часов.

В октябре 2019 года Специализированная прокуратура возбудила досудебное дело в отношении «преступления против республики» – за то, что с сентября 2018 года в Болгарии иностранец собирал информацию, представляющую государственную тайну, для передачи ее другому государству. Тогда было установлено, что с сентября 2018 года в течение года россиянин проводил регулярные конспиративные встречи с гражданами Болгарии, в том числе и с руководством госорганизаций, имеющим доступ к секретной информации Болгарии, ЕС и НАТО. Целью встреч было получение информации, представляющей государственную тайну, в том числе за деньги. Россиянин был аккредитован в Болгарии как первый секретарь посольства России в Софии. За скандалом последовала его высылка.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в интервью телеканалу БТВ тогда заявил, что российский дипломат, которого обвинили в шпионаже, пытался завербовать директора спецслужбы. По словам премьера, тот «оказался верен своей Родине, сразу же пришел и все рассказал». Борисов отметил при этом, что Болгария не стала выдворять российских дипломатов, когда это делали другие страны после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. «Путин меня знает хорошо, знает, что на меня нельзя давить и что мы не высылали российских дипломатов, когда все их выгоняли. Но когда дипломат высокого ранга пытается вербовать наших руководителей, мы мгновенно реагируем», — сказал Борисов.

В январе главный прокурор Болгарии Иван Гешев проинформировал министра иностранных дел о доказательствах разведывательной деятельности на территории страны двух россиян, пользующихся дипломатическим иммунитетом. По данным прокуратуры, один из них собирал информацию о механизмах избирательного процесса в стране, другой — разведданные, в том числе составляющие государственную и служебную тайну в сфере энергетики и энергетической безопасности страны. Впоследствии их выслали из страны.