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№ 104 от 23 сентября 2020

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СК возбудил уголовное дело о нападении на силовиков во время разгона схода в Дагестане

Общество77

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Следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело о применение насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК) и умышленном повреждении чужого имущества (ч. 1 ст. 167 УК) после разгона сотрудниками Росгвардии стихийного схода в пригороде Махачкалы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Накануне несколько сотен жителей поселка Красноармейск протестовали против строительных работ на границе с поселком Семендер. Росгвардия начала разгон собравшихся, в ответ протестующие закидали их камнями. По словам местных жителей, силовики применили силу, слезоточивый газ и стреляли из травматического оружия.

В результате Росгвардии удалось задержать 27 человек, которые, по их словам, «вели себя агрессивно, повредили технику, создали угрозу жизни и здоровью окружающих». В СК заявили, что из-за действий протестующих нескольким сотрудникам Росгвардии причинен вред здоровью, а также повреждены их служебные автомобили.

Конфликт из-за земли на границе Семендера и Красноармейского продолжается более десяти лет. По мнению жителей Красноармейского, межевание участков в этом месте проходит неправомерно и земля принадлежит им. Представители СНТ «Аграрник» утверждают, что земля находится в аренде товарищества. В администрации Махачкалы заявляют, что территория имеет неопределенный статус из-за утери архивной документации.

Теги:
акции протеста, nt, дагестан, росгвардия
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