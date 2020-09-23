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№ 104 от 23 сентября 2020

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«Физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр»: Навальный рассказал о планах после выписки из берлинской клиники

Общество1 726

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Политик Алексей Навальный рассказал о планах после выписки из берлинской клиники «Шарите». Он опубликовал пост в инстаграме.

Фото из инстаграма Навального.

«Планы пока простые: физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр. Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс», — рассказал Навальный.

Политик отметил, что он провел в стационаре 32 дня, и теперь врачи решили, что теперь ему нужна «нормализация жизни»: «Ходить, проводить время с семьей. Прогрузиться в рутину ежедневных движений. И вот — хоп — я уже ковыляю по парку в штанах на три размера больше. Первым делом попросил отвезти меня куда-нибудь, где есть деревья».

Навальный также поблагодарил врачей из «Шарите» и добавил, что по совету нейропсихолога будет стараться больше времени проводить в соцсетях. Помимо этого, врач посоветовала ему играть в видеоигры.

Напомним, Навальному 20 августа стало плохо в самолете, который летел из Томска в Москву, из-за чего лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Политика госпитализировали в местную больницу скорой помощи. После долгих переговоров местные врачи разрешили перевезти оппозиционера на лечение в Германию. 24 из проведенных в берлинской клинике 32 дней Навальный был в реанимации.

Позже немецкие специалисты заявили, что политик был отравлен ядовитым веществом из группы «Новичок», омские же врачи утверждают, что не обнаружили следы токсинов в биоматериалах. Страны Запада потребовали от России немедленно расследовать отравление Навального, однако уголовное дело так и не было заведено. Полиция Берлина сообщила «Новой газете», что не раскрывает данные об охране Навального после выписки из больницы. 

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Теги:
германия, навальный, em
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