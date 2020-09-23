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№ 104 от 23 сентября 2020Читать номер
Российский военный фрегат и шведское грузовое судно столкнулись у Эресуннского моста
Мария ЕфимоваКорреспондент
У Эресуннского моста между Швецией и Данией столкнулись российский военный фрегат и шведское 145-метровое грузовое судно, сообщает DR.
О пострадавших в ходе столкновения не сообщалось, уточняет SVT. Поскольку оно произошло на датской стороне моста, спасательной операцией руководит Дания. Она обратилась за помощью к Швеции, и морские спасатели прислали пару единиц техники, а береговая охрана — лодку.
Причина столкновения пока неясна, однако SVT отмечает, что в районе произошедшего был туман. По данным морских спасателей, информации о протекании нефти или проникновении воды в какое-либо из судов нет.
«Новая газета» направила запрос в посольство России в Дании.
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Корреспондента «Ъ» оштрафовали на 10 тысяч рублей за пикет в поддержку Ивана Сафронова
Мещанский суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей заместителя руководителя отдела неделовых новостей «Коммерсанта» Александра Черных за одиночный пикет у здания ФСБ на Лубянке в поддержку Ивана Сафронова, бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей», арестованного по делу о госизмене.
Черных выписали штраф по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).
Судья Виктория Дьячкова посчитала пикет Александра Черных у здания ФСБ на Лубянке с плакатом «Отстаньте от Вани Сафронова» участием в несогласованной акции («пикетирование в количестве не менее 10 человек»).
Сам журналист не согласился с протоколом и заявил, что он вышел в пикет ни с кем не сговариваясь и что никакой массовой акции у ФСБ не было.
В день ареста Сафронова у здания ФСБ проходили одиночные пикеты в поддержку бывшего журналиста. Полицейские сразу задерживали всех тех, кто вставал в пикет. Всего было задержано 28 журналистов.
Ранее также оштрафовали корреспондентов «Ъ» Анну Васильеву, Марию Старикову, Марианну Беленькую и других журналистов «Ъ» и прочих изданий.
Сафронова задержали и арестовали по делу о госизмене 7 июля, он сейчас находится в московском СИЗО «Лефортово». Сафронова обвиняют в шпионаже в пользу чешской разведки: по версии силовиков, он якобы передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.
Детали обвинения ФСБ не раскрывает даже адвокатам до окончания предварительного следствия. Сам Сафронов свою вину не признает и отказывается давать показания, пока ему не уточнят суть предъявленных обвинений. Павлов рассказывал, что его подзащитному предлагали пойти на сделку со следствием и раскрыть свои журналистские источники.