Лукашенко формально вступил в должность президента Беларуси

Александр Лукашенко формально и тайно вступил в должность президента Беларуси. Об этом сообщило государственное агентстсво БелТа.

По информации агентства, церемония инаугурации в эти минуты проходит во Дворце Независимости. До этого дня ничего об инаугурации известно не было.

Фото: Пул Первого

Лукашенко произнес присягу на белорусском языке, затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель ЦИК Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение президента Республики Беларусь.

Согласно Конституции Беларуси, церемония инаугурации должна была пройти не позднее двух месяцев со дня выборов, то есть до 9 октября. Официально про сегодняшнюю церемонию объявлено не было, однако пресс-секретарь Лукашенко 23 сентября Наталья Эйсмонт обещала РИА Новости назвать точную дату «ближе ко времени» церемонии. В ЦИК Беларуси перед церемонией сообщили, что «не слышали» про инаугурацию Лукашенко, но сама глава комиссии «куда-то уехала».

Утром около Дворца независимости, где сейчас происходит инаугурация, были перекрыты проспекты, там заметили скопление техники и военных, а также роту почетного караула и людей в костюмах.

Тем временем член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко призвал всех начать «бессрочную акцию неповиновения»: «Сегодня мы стали свидетелем беспрецедентной ситуации. Уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80 процентов голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинагурации […] Он просто глава ОМОНа, который без знаков различия орудуют на улицах Беларуси и кучки бюрократов. Для нас же, граждан Беларуси, для мирового сообщества он теперь никто».

Напомним, протесты в Беларуси проходят уже 46 день подряд. Каждый день в центре Минска и других городах страны проходят многочисленные акции протеста, на митингах и шествиях в воскресенье собираются сотни тысяч мирно протестующих. Они требуют освободить всех политзаключенных и провести новые честные выборы, так как считают, что результаты выборов 9 августа, которые огласил ЦИК Беларуси, сфальсифицированы.

На фоне протестов были задержаны десятки тысяч людей, многие из которых сообщали о насилии со стороны силовиков. Известно как минимум о четырех погибших участниках протеста, официально МВД Беларуси сообщало о трех.