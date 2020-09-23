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№ 104 от 23 сентября 2020Читать номер
Минздрав: в России от коронавируса умерли 258 медиков, более 71 тысячи заразились на работе
Катя Бонч-Осмоловскаякорреспондент дата-отдела
За время пандемии в России умерли 258 медицинских работников, заболевших коронавирусом. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе Минздрава.
Их родственники получили единовременные страховые выплаты. В соответствии с указом президента от 6 мая их размер составляет 2,752 миллиона рублей.
Всего более 71 тысячи российских медиков заразились COVID-19 во время исполнения трудовых обязанностей, сообщили в ведомстве. Они также получили компенсацию. Таким образом, по официальным данным медики составляют около 6% от всех выявленных случаев коронавируса в России.
В списке памяти погибших в связи с пандемией медиков, который ведут сами врачи, находятся 687 человек. В июле Минздрав признал гибель 40 медработников и сообщил о 14 тысячах переболевших.
Теги:коронавирус, минздрав, ng
Минздрав после выхода спецвыпуска «Новой» в шесть раз увеличил статистику по количеству погибших от COVID-19 врачей
«Новая газета»редакция
После выхода спецвыпуска «Новой газеты» о том, как государство «сэкономило» 1,7 миллиарда рублей на выплатах семьям погибших медиков, в пресс-службе Минздрава «Новой газете» сообщили, что по состоянию на 23 сентября страховые выплаты получили родственники 258 медработников, умерших в связи с коронавирусом.
Там также заявили, что компенсацию получили более 71 тысячи медиков, заболевших COVID-19 на работе.
Таким образом, после выхода спецвыпуска «Новой»
Минздрав в шесть раз увеличил статистику по количеству погибших врачей и в пять раз — статистику по количеству врачей, получивших компенсацию.
Российские органы здравоохранения долгое время не могли договориться о том, сколько врачей официально считать погибшими от коронавируса. В конце мая Минздрав заявил о 101 умершем от COVID-19 медике, а спустя месяц глава Росздравнадзора Алла Самойлова рассказала о 489 жертвах среди медперсонала.
В итоге Минздрав в июле этого года сообщил лишь о 40 умерших и 14 тысяч переболевших врачей. Однако, по данным списка памяти, который ведут сами врачи, из-за COVID-19 в России погибли более 685 медиков.
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