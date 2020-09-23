Минздрав: в России от коронавируса умерли 258 медиков, более 71 тысячи заразились на работе

За время пандемии в России умерли 258 медицинских работников, заболевших коронавирусом. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе Минздрава.

Их родственники получили единовременные страховые выплаты. В соответствии с указом президента от 6 мая их размер составляет 2,752 миллиона рублей.

Всего более 71 тысячи российских медиков заразились COVID-19 во время исполнения трудовых обязанностей, сообщили в ведомстве. Они также получили компенсацию. Таким образом, по официальным данным медики составляют около 6% от всех выявленных случаев коронавируса в России.

В списке памяти погибших в связи с пандемией медиков, который ведут сами врачи, находятся 687 человек. В июле Минздрав признал гибель 40 медработников и сообщил о 14 тысячах переболевших.