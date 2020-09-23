Минздрав после выхода спецвыпуска «Новой» в шесть раз увеличил статистику по количеству погибших от COVID-19 врачей

После выхода спецвыпуска «Новой газеты» о том, как государство «сэкономило» 1,7 миллиарда рублей на выплатах семьям погибших медиков, в пресс-службе Минздрава «Новой газете» сообщили, что по состоянию на 23 сентября страховые выплаты получили родственники 258 медработников, умерших в связи с коронавирусом.

Там также заявили, что компенсацию получили более 71 тысячи медиков, заболевших COVID-19 на работе.

Таким образом, после выхода спецвыпуска «Новой»

Минздрав в шесть раз увеличил статистику по количеству погибших врачей и в пять раз — статистику по количеству врачей, получивших компенсацию за то, что переболели COVID-19.

Российские органы здравоохранения долгое время не могли договориться о том, сколько врачей официально считать погибшими от коронавируса. В конце мая Минздрав заявил о 101 умершем от COVID-19 медике, а спустя месяц глава Росздравнадзора Алла Самойлова рассказала о 489 жертвах среди медперсонала.

В итоге Минздрав в июле этого года сообщил лишь о 40 умерших и 14 тысяч переболевших врачей. Однако, по данным списка памяти, который ведут сами врачи, из-за COVID-19 в России погибли более 685 медиков.