Депутат Госдумы обратился в СК по поводу постов правозащитницы Поповой о семейном насилии. Ее вызвали для дачи пояснений по статье о фейках

Депутат Государственной думы от «Единой России» Сергей Веремеенко обратился в Следственный комитет с запросом по поводу юриста, правозащитницы, соавтора проекта закона «О профилактике семейно-бытового насилия» Алены Поповой. Об этом «Новой» сообщила сама Попова.

Правозащитницу вызвали в ГУ МВД по Москве для дачи показаний по статье 207.1 УК РФ — «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». Участковый ей заявил, что дело связано с постами Поповой в Фейсбуке.

«Пришел участковый вчера, меня дома не было, — рассказывает правозащитница. — Он дал свой телефон моей семье, попросил связаться и объяснил, что это по поводу моих постов в Фейсбуке. Участковый мне сказал, что некий гражданин обратился к депутату Госдумы Веремеенко, депутат уже написал в СК, а из СК через МВД и УВД все дошло уже к участковому».

Правозащитница связывает произошедшее с тем, что последние три месяца она активно освещает тему насилия по отношению к женщинам в силовых структурах и в полиции в частности. «Однако статья 207.1 никак не связана с домашним насилием (она относится к катастрофам природного и техногенного характера), но прецедент интересный, — добавила Попова. — А к гражданину Веремеенко я планирую прийти в гости в Госдуму».

Позже правозащитница написала официальную жалобу на депутата через сайт Госдумы, где потребовала отчета о том, какие шаги, «помимо активизации работы по вашему обращению по поводу моих постов и моей деятельности, вы с этой минуты собираетесь предпринимать по защите жертв домашнего насилия».

Многие правозащитники и активисты добиваются появления в России закона о профилактике насилия в семье, который бы предусматривал систему охранных ордеров и помощь пострадавшим, например, создание кризисных центров или убежищ.

29 ноября 2019 года Совет Федерации опубликовал законопроект о профилактике домашнего насилия. Юристы Мари Давтян и Алена Попова, которые изначально разрабатывали документ, считают текущую редакцию закона крайне неэффективной. Противники проекта указывают, что он нацелен на «сохранение семьи» и примирение сторон, а не защиту жертв.

В 2017 году побои в семье вывели из-под уголовной ответственности. Если такой поступок человек совершил впервые, то это классифицируется как административное правонарушение.

Согласно совместному исследованию «Новой газеты» и «Медиазоны», в России четыре из пяти женщин (79%), осужденных в 2016–2018 годах за умышленное убийство (ч. 1 ст. 105 УК), в действительности защищались от домашнего насилия.