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№ 104 от 23 сентября 2020

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Алексея Навального выписали из берлинской клиники «Шарите»

Общество2 431

2 431
 

Политика Алексея Навального выписали из стационара берлинской клиники «Шарите», где он проходил лечение после отравления. Об этом сообщили представители медучреждения.

Всего оппозиционер провел в клинике 32 дня, 24 из них он находился в реанимации. Лечащие врачи считают возможным полное выздоровление их пациента, однако отмечают, что оценивать долгосрочные последствия такого тяжелого отравления пока рано.

20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, который летел из Томска в Москву: пилоты совершили экстренную посадку в Омске. Политика госпитализировали в местную больницу скорой помощи, где он впал в кому. После долгих переговоров местные врачи разрешили перевезти оппозиционера на лечение в Германию.

Позже немецкие специалисты заявили, что политик был отравлен ядовитым веществом из группы «Новичок», омские же врачи утверждают, что не обнаружили следы токсинов в биоматериалах. Страны Запада потребовали от России немедленно расследовать покушение на Навального, однако уголовное дело так и не было заведено.

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Теги:
sn, германия, отравление, навальный
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