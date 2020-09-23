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№ 104 от 23 сентября 2020Читать номер
Алексея Навального выписали из берлинской клиники «Шарите»
Политика Алексея Навального выписали из стационара берлинской клиники «Шарите», где он проходил лечение после отравления. Об этом сообщили представители медучреждения.
Всего оппозиционер провел в клинике 32 дня, 24 из них он находился в реанимации. Лечащие врачи считают возможным полное выздоровление их пациента, однако отмечают, что оценивать долгосрочные последствия такого тяжелого отравления пока рано.
20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, который летел из Томска в Москву: пилоты совершили экстренную посадку в Омске. Политика госпитализировали в местную больницу скорой помощи, где он впал в кому. После долгих переговоров местные врачи разрешили перевезти оппозиционера на лечение в Германию.
Позже немецкие специалисты заявили, что политик был отравлен ядовитым веществом из группы «Новичок», омские же врачи утверждают, что не обнаружили следы токсинов в биоматериалах. Страны Запада потребовали от России немедленно расследовать покушение на Навального, однако уголовное дело так и не было заведено.
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