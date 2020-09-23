В Дагестане шесть заключенных сбежали из колонии по вырытому тоннелю 

Шестеро осужденных, отбывающих наказание в одной из колоний Дагестана, сбежали по подземному тоннелю. Об этом сообщает ТАСС.

«Правоохранительные органы принимают меры к задержанию шестерых заключенных, сбежавших в ночь на среду из исправительной колонии в поселке Шамхал. Они сделали подкоп и вырыли тоннель, по которому и сбежали», — рассказал агентству источник в силовых структурах.

Двое из беглецов отбывали сроки за убийства, остальные были осуждены за преступления, связанные с наркотиками. Их исчезновение сотрудники колонии обнаружили накануне поздно вечером, когда при обходе заметили подкоп.

В МВД республики факт побега подтвердили. Сотрудники правоохранительных органов уже ищут сбежавших: выставлены временные розыскные посты, вслед осужденным направлены резервные группы и группы преследования. Тем временем главное управление ФСИН уже начало служебную проверку инцидента «для выяснения обстоятельств, способствовавших совершению побега». По ее итогам виновные будут привлечены ответственности.