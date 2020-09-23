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№ 104 от 23 сентября 2020

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В Дагестане шесть заключенных сбежали из колонии по вырытому тоннелю 

Общество5

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Шестеро осужденных, отбывающих наказание в одной из колоний Дагестана, сбежали по подземному тоннелю. Об этом сообщает ТАСС.

«Правоохранительные органы принимают меры к задержанию шестерых заключенных, сбежавших в ночь на среду из исправительной колонии в поселке Шамхал. Они сделали подкоп и вырыли тоннель, по которому и сбежали», — рассказал агентству источник в силовых структурах.

Двое из беглецов отбывали сроки за убийства, остальные были осуждены за преступления, связанные с наркотиками. Их исчезновение сотрудники колонии обнаружили накануне поздно вечером, когда при обходе заметили подкоп.

В МВД республики факт побега подтвердили. Сотрудники правоохранительных органов уже ищут сбежавших: выставлены временные розыскные посты, вслед осужденным направлены резервные группы и группы преследования. Тем временем главное управление ФСИН уже начало служебную проверку инцидента «для выяснения обстоятельств, способствовавших совершению побега». По ее итогам виновные будут привлечены ответственности.

Теги:
sn, колония, заключенные, дагестан

Что произошло за ночь 23 сентября. Коротко

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  • Посол России в Берлине пожаловался на нежелание ФРГ сотрудничать по делу Навального. В интервью Berliner Zeitung Сергей Нечаев заявил, что Москва уже дважды запрашивала биоматериалы политика, однако ответы на эти запросы так и не были получены. Пробы, по словам дипломата, нужны для возбуждения в России уголовного дела. 
  • Тем временем президент Франции потребовал от России «внести полную ясность» в дело расследования отравления Алексея Навального. Выступая на 75-й сессии Генассамблеи ООН, Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Европа «не потерпит» использования химического оружия. 
  • В Дагестане местные жители закидали камнями бойцов ОМОНа на фоне конфликта вокруг спорного участка земли. Как пишет «Черновик», в ответ силовики начали стрелять в воздух. По данным издания, как минимум двое протестующих получили ранения из травматического оружия.
  • Еще 16 жителей Москвы скончались за последние сутки в результате заражения коронавирусом. Таким образом, общее число умерших из-за инфекции в столице выросло до 5100 человек, сообщает столичный оперштаб. Всего с начала пандемии в России COVID-19 унес более 19,5 тысячи жизней.

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Теги:
sn, дагестан, макрон, коронавирус
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