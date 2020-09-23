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№ 104 от 23 сентября 2020

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Что произошло за ночь 23 сентября. Коротко

Общество26

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  • Посол России в Берлине пожаловался на нежелание ФРГ сотрудничать по делу Навального. В интервью Berliner Zeitung Сергей Нечаев заявил, что Москва уже дважды запрашивала биоматериалы политика, однако ответы на эти запросы так и не были получены. Пробы, по словам дипломата, нужны для возбуждения в России уголовного дела. 
  • Тем временем президент Франции потребовал от России «внести полную ясность» в дело расследования отравления Алексея Навального. Выступая на 75-й сессии Генассамблеи ООН, Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Европа «не потерпит» использования химического оружия. 
  • В Дагестане местные жители закидали камнями бойцов ОМОНа на фоне конфликта вокруг спорного участка земли. Как пишет «Черновик», в ответ силовики начали стрелять в воздух. По данным издания, как минимум двое протестующих получили ранения из травматического оружия.
  • Еще 16 жителей Москвы скончались за последние сутки в результате заражения коронавирусом. Таким образом, общее число умерших из-за инфекции в столице выросло до 5100 человек, сообщает столичный оперштаб. Всего с начала пандемии в России COVID-19 унес более 19,5 тысячи жизней.

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Теги:
sn, дагестан, макрон, коронавирус

«Если за этим действительно стоят российские спецслужбы, почему они поступили так по-дилетантски и опасно?»: посол России в Германии — об отравлении Навального

Политика98

98
 

Россия не может начать расследование по факту отравления политика Алексея Навального «без доказательств преступления», при этом власти уже начали предварительное расследование: осмотрели необходимые объекты и поговорили с персоналом отеля, больницы и аэропорта. Об этом в интервью Berliner Zeitung заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

Посол также рассказал о том, что Россия рассчитывает получить биоматериал, который исследовала лаборатория Бундесвера: «Германия отправила образцы в лаборатории Франции, Швеции и ОЗХО. Мы тоже рассчитываем получить образцы. Это соответствует всем международным соглашениям. Мы удивлены, что встречаем такое сопротивление», — сообщил Нечаев.

Нечаев рассказал и о «странностях», которые, по его мнению, можно увидеть в истории с отравлением Навального: «Я нахожу все это немного странным. Какие это были бутылки? Почему их не удалили подозреваемые в преступлении или персонал отеля? Кто из преступников просто так оставляет бутылки с нейротоксинами? […] Если за этим действительно стоят российские спецслужбы, как здесь утверждают, почему они поступили так по-дилетантски и опасно?»

Посол уверил, что Россия относится к случившемуся «абсолютно серьезно», однако не может начать уголовное расследования без «конкретного подозрения» и рассчитывает на тесное сотрудничество с Германией. По словам посла, Россия «абсолютно» не может согласиться с окончательным выводом о том, что российское правительство имеет какое-то отношение к этому делу.

Тем временем Президент Франции Эмманюэль Макрон на сессии Генеральной ассамблеи ООН потребовал от России «внести полную ясность» по поводу отравления политика: «Я еще раз говорю здесь России о необходимости того, чтобы полная ясность была внесена по вопросу попытки убийства политического оппозиционера при помощи нервно-паралитического вещества "Новичок"», — заявил он.

Ранее Навальный потребовал вернуть ему его одежду, на которой могли остаться следы «Новичка», в качестве вещдока. Он тогда же напомнил, что транспортная полиция в течение 30 дней доследственной проверки так ни к чему и не пришла, а время было использовано для того, чтобы «спрятать эту важнейшую улику [одежду — ред.]».

Директор ФБК Иван Жданов сообщил, что в ФБК отказались ходить на опросы в полицию Томска, так как 30 дней, отведенные на доследственную проверку, уже прошли, и уже должно быть вынесено процессуальное решение о возбуждении либо отказе в возбуждении уголовного дела.

Навальный сейчас находится в немецкой клинике «Шарите», куда его доставили из Омска. В этом городе 20 августа самолет Томск — Москва, на котором летел политик, совершил экстренную посадку, так как Навальному стало плохо на борту. Политик впал в кому и вышел из нее только 7 сентября.

Правительство ФРГ заявило, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок»: это военная лаборатория ФРГ и лаборатории из Франции и Швеции.

Российские власти до сих пор отрицают, что Навальный был отравлен. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и глава МВД Владимир Колокольцев до сих пор не увидели ничего криминального в отравлении Навального и покушении на его жизнь. Уголовное дело по факту отравления политика в России так и не заведено.

Теги:
ng, отравление, германия, навальный
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