Правительство Севастополя потратит 44 млн рублей на систему по борьбе с протестами

Департамент финансов Севастополя второй раз объявил конкурс на выполнение работ по созданию информационно-аналитической системы для Ситуационного центра губернатора Севастополя. Помимо анализа экономических показателей, рейтингов власти и выполнения указов президента, система должна предсказывать общественно-политические конфликты и протесты. В качестве бонуса работникам центра будет доступна система и архивы видеонаблюдения всего региона.

Как сказано в проекте госконтракта, создание новой системы финансируется правительством Москвы. Начальная максимальная цена контракта — 43,5 млн рублей.

Согласно техническому заданию, работающие с системой сотрудники получат доступ к архивам и онлайн-сервисам видеонаблюдения города, электронного документооборота, «электронному бюджету» России, службе статистики, а также ряду закрытых электронных баз региональных и федеральных ведомств.

Готовая система должна будет обеспечить изучение, наблюдение и прогнозы по следующим направлениям:

Социокультурные конфликты.

Трудовые конфликты.

Корпоративные конфликты.

Этно-конфессиональные конфликты.

Социально-политические конфликты и протесты.

Крымская аналитическая система позволит контролировать религиозные, общественные и политические объединения.

При этом источник «Новой газеты» не исключает возможности, что в Ситуационном центре могут работать те же аналитики, что трудились в предвыборном штабе местного губернатора Михаила Развожаева.

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Как ранее сообщал «Коммерсантъ», кампанией Михаила Развожаева руководил депутат Красноярского заксобрания, политтехнолог Сергей Толмачев, известный среди прочего как ученик секс-коуча Александа Кириллова (Алекс Лесли). Стартом кампании стало открытие медиацентра Севастополь, который потом превратился в предвыборный штаб, замаскированный под волонтерское движение «Мы вместе». Медиацентр возглавил главред сайта PolitRussia Руслан Осташко (издание входит в медиагруппу «Патриот», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным). Сам Осташко признавал, что его знакомству с Сергеем Томачевым была причастна администрация президента.

Вместе с созданием аналитической системы власти Севастополя решили закупить и 200 фитнес-браслетов для аппарата губернатора за 377 тысяч рублей.