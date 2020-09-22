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№ 104 от 23 сентября 2020Читать номер
«Черновик»: двое человек ранены в результате разгона Росгвардией схода в Дагестане
«Новая газета»редакция
Сотрудники Росгвардии разогнали стихийный сход в поселке Красноармейское (городской округ Махачкала), в результате чего двое человек получили ранения, 20 жителей задержаны.
Как сообщает газета «Черновик» со ссылкой на очевидцев, многие из участников схода получили травмы.
Жители Красноармейского протестовали против строительных работ на границе с поселком Семендер. По их мнению, межевание участков в этом месте проходит неправомерно и земля принадлежит им. Всего на сходе собрались около 300 человек.
«Полицейские нас провоцировали криками "у вас, что, мужчин не осталось?". Кто-то из-за этого кинул в них камни, и они в ответ начали стрелять с травматического оружия. <...> Они слезли с машин и стали пускать в нас слезоточивый газ, начали бить дубинками нас и наших ребят. Все стали убегать, а Росгвардия с щитами и электрошокерами по команде полиции стала избивать людей», — цитирует «Черновик» очевидца событий.
Управление Росгвардии по Дагестану подтвердило местной прессе факт «пресечения массовых беспорядков».
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