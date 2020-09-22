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№ 103 от 21 сентября 2020

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Роскосмос хочет снять фильм на МКС. Тем временем NASA анонсировало полет на Луну, а с идеей фильма выступило еще в мае

Общество37

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Роскосмос в сотрудничестве с Первым каналом и компанией Yellow, Black and White объявил о создании первого снятого в космосе фильма. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

Картина получила рабочее название «Вызов», ее режиссером выступит Клим Шипенко (снял фильм «Салют-7»), а продюсерами — Дмитрий Рогозин и Константин Эрнст. По задумке фильм будет сниматься в следующем году в ходе полета корабля «Союз МС» к Международной космической станции.

С похожей идеей в мае этого года выступил администратор NASA Джим Брайденстайн. По его словам, в этой работе может быть задействован актер Том Круз. Исполнитель главной роли в российском фильме же пока не определен.

По информации издания Deadline, к созданию фильма NASA может подключиться и Илон Маск. Российский и американский проекты имеют в основе схожие цели — популяризацию национальной космонавтики.

Параллельно известию о съемках фильма Роскосмосом в NASA заявили о выделении 28 млрд долларов на второй в истории пилотируемый полет на Луну. Программа «Артемида-3» предусматривает высадку на поверхности спутника двух астронавтов — мужчины и женщины. Экпиаж направится к Луне на корабле нового поколения «Орион».

Ожидается, что миссия будет выполнена до 2024 года, однако американское агентство еще ожидает выделения 3,2 млрд долларов на создание лунного модуля.

Первая с 1972 года высадка человека на Луне может стать основой для создания лунного исследовательского лагеря «Артемида» к 2030 году.

Теги:
nasa, луна, роскосмос, фильм, рогозин, космос
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