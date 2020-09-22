Эмманюэль Макрон призвал к расследованию дела Навального и мирному решению по Беларуси на сессии Генассамблеи ООН

Президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал от России «внести полную ясность» в дело расследования отравления политика Алексея Навального, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Ради нашей коллективной безопасности я еще раз говорю здесь России о необходимости того, чтобы полная ясность была внесена по вопросу попытки убийства политического оппозиционера при помощи нервно-паралитического вещества "Новичок"», — заявил французский президент в дистанционном видеообращении перед генеральной ассамблеей.

«Мы не потерпим того, чтобы химическое оружие использовалось как в Европе, так и в России или Сирии», — подчеркнул он.

14 сентября, в телефонном разговоре с Владимиром Путиным французский президент уже требовал «полной ясности» по этому делу. По данным издания Le Monde, в этой беседе Путин называл Навального«смутьяном из Интернета» и предположил, что Алексей мог сам выпить яд.

Макрон также высказлся и о ситуации в Беларуси в контексте европейской стабильности. «В вопросе украинского кризиса нормандский формат позволил нам с канцлером Германии добиться первого прогресса, но ситуация в Беларуси несет риск нового разлома на европейском континенте, — сказал президент. — Мужество белорусского народа вызвало всеобщее восхищение. Эти стремления (народа) должны уважаться. И мы — на его стороне». Он призвал стороны конфликта к национальному диалогу и предостерег партнеров от вмешательства в дела республики.

«У нас была возможность с канцлером Германии и председателем Европейского Совета поговорить с президентом Путиным и выступить за посредничество под эгидой ОБСЕ. Мы не видим других путей, кроме этого», — напомнил Макрон о существующих опциях в урегулировании белорусского конфликта.

«Нет — вмешательству и нет — преступному молчанию. Европа и здесь будет придерживаться своей ответственности, своей истории и своей географии», — заключил французский лидер.

Ранее руководство ОБСЕ многократно обращалось к правительству Беларуси и координационному совету оппозиции с призывами начать диалог при помощи структур организации. В ОБСЕ получили ответ от продемократических сил, но не от действующей власти.