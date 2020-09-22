Путин внес в думу проекты законов о кабмине, КС и силовых ведомствах. Это сделано для реализации поправок к Конституции РФ

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Государственную думу законопроекты, которые приведут правовые нормы в соответствие с новыми поправками к Конституции РФ.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета ГД по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, изменения коснутся работы правительства, конституционного суда и ряда силовых ведомств.

В частности, предлагается передать президенту общее руководство правительством, а персональную ответственность за деятельность кабмина возложить на премьер-министра. При этом все члены правительства, включая председателя, его заместителей и министров, будут назначаться непосредственно главой государства после утверждения депутатами думы.

Предполагается, что по новой процедуре президент сможет снять с должности любого министра и премьера, не распуская при этом правительство.

Владимир Путин также предложил сократить число судей КС с 14 до 11.

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Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что кандидатов на пост главы Совета внешней разведки, согласно тексту проекта, будет рассматривать верхняя палата парламента. Совфед также будет принимать участие в назначении глав других служб безопасности, МИД и министров силового блока.

Речь в предложении Путина идет о руководителях, «ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности», — сказал Клишас.

Госдума рассмотрит весь пакет норм в ходе осенней сессии, тексты самих проектов по состоянию на вечер вторника опубликованы не были.