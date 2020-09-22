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№ 103 от 21 сентября 2020

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«Простой смутьян из интернета»: Le Monde рассказала подробности диалога Путина и Макрона об отравлении Навального

Общество36

Наталья Даниловадля «Новой газеты», Париж

36
 

Французская газета Le Monde рассказала подробности телефонного разговора президентов Франции и России 14 сентября. Основной темой беседы Эмманюэля Макрона и Владимира Путина стало отравление политика Алексея Навального, в ходе которой российский лидер назвал оппозиционера «смутьяном из интернета».

Макрон подчеркнул, что отравляющее вещество «Новичок» не могло быть использовано частной организацией, и что от Москвы ждут официальных объяснений. В ответ, пишет газета, Владимир Путин стал «множить притворные доводы».

«Он с презрением говорил об Алексее Навальном, называя его простым смутьяном из Интернета, который якобы в прошлом уже симулировал болезни. Президент России выступил с обвинительным заявлением, сообщив, что Навальный совершает противоправные действия и что тот использовал свой Фонд борьбы с коррупцией для шантажа некоторых народных избранников и чиновников», — отмечает издание.

Отсутствие официального расследования российский лидер объяснил тем, что французские и немецкие анализы не были переданы российским специалистам. «Глава российского государства также предположил, что Алексей Навальный мог сам выпить яд», — уточняет Le Monde. В свою очередь, Макрон «немедленно отверг» эту гипотезу.

Напомним, Навальному стало плохо на борту самолета Томск-Москва 20 августа, из-за чего лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Впоследствии политика перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где он находится сейчас. Правительство ФРГ заявило, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

Теги:
sn, путин, макрон, отравление, навальный
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