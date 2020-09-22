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№ 103 от 21 сентября 2020Читать номер
«Яндекс» предварительно договорился о покупке 100% акций «Тинькофф банка» за $5,48 млрд
«Новая газета»редакция
Компания «Яндекса» провела переговоры с TCS Group (материнская компания «Тинькофф банка») и достигла предварительного соглашения о покупке «Тинькофф», говорится в уведомлении TCS на Лондонской фондовой бирже.
Сделка по покупке 100% акций обойдется «Яндексу» в $5,48 млрд.
В начале марта владелец банка Олег Тиньков сообщил, что борется с острой формой лейкмией и передает свою долю в бизнесе в семейный траст. По заверениям Тинькова, делом управляет команда, а не он сам.
Forbes со ссылкой на источники пишет, что решение о продаже банка принято из-за болезни владельца. «Олег болен, оставлять семью с таким проектом опасно», — сказал один из собеседников издания.
Акции «Яндекса» во вторник вечером подорожали на 3,63%, свидетельствуют данные Мосбиржи. Акции TCS Group выросли на 6,91%.
Сейчас Олег Тиньков находится в Лондоне и проходит по делу о сокрытии информации об активах на 1 миллиард долларов, которое открыл американский Минюст. Бизнесмен внес залог размером 20 млн фунтов стерлингов, чтобы находиться на свободе на время суда. Тинькова также обязали отмечаться в полиции и сдать все свои паспорта — СМИ рассказывали о наличии у бизнесмена российского и кипрского гражданств, а также вида на жительство в Италии.
Следующее заседание по делу Тинькова назначено на 25 сентября.
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