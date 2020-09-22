Путин анонсировал саммит стран «большой пятерки» после пандемии 

Россия предложила созвать саммит стран «большой пятерки», входящих в Совет Безопасности ООН, как только позволит эпидемиологическая ситуация. Об этом заявил президент Владимир Путин на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«Его цель — подтвердить ключевые принципы поведения на международных делах, выработать пути эффективного решения острейших проблем современности. Отрадно, что наши партнеры поддержали инициативу», — пояснил российский лидер.

В ходе своего выступления он напомнил, что главным источником международного права остается Устав ООН, и подчеркнул, что Совет Безопасности должен полнее учитывать интересы всех стран. Кроме того, Путин предложил создать свободные от экономических ограничений «зеленые коридоры» и призвал к борьбе с «нелегитимными санкциями».

«В целом расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы», — отметил он.

Глава государства впервые обратился к Генеральной ассамблее не с трибуны зала заседаний: в этот раз из-за коронавируса он записал видеообращение. В своем выступлении он также затронул тему борьбы с пандемией и пообещал бесплатно предоставить сотрудникам ООН российскую вакцину от инфекции.